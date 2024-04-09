СК возбудил дело о финансировании терроризма должностными лицами США и НАТО

СК возбудил дело о финансировании терроризма должностными лицами США и НАТОВедомство установило причастность украинской Burisma к спонсированию терактов в России
Следственный комитет возбудил уголовное дело по результатам проверки на причастность к финансированию террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
После теракта в «Крокусе» в СК обратились с просьбой провести проверку депутаты Государственной думы Николай Харитонов (КПРФ), Андрей Красов («Единая Россия»), Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду»), а также философ Александр Дугин и бывший народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач.
По результатам проверки возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Следствием установлено, отметила Петренко, что денежные средства, поступившие через коммерческие организации, в частности через украинскую нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в России, а также за ее пределами в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба.
В настоящий момент следователи совместно со спецслужбами и финансовой разведкой проверяют источники поступления и дальнейшее движение нескольких миллионов долларов США, а также причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада.
Американский политический истеблишмент отреагирует на решение СК, сделав его еще одним аргументом во внутриполитической борьбе в преддверии президентских выборов в ноябре, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
По словам эксперта, ультраконсервативные республиканцы обратят пристальное внимание на упоминание в расследовании компании «Бурисма Холдингс», в которой работал сын президента США Джо Байдена Хантер Байден. Они не только потребуют дополнительных разбирательств в отношении финансовых операций Байдена и его сына, но и усиленно продолжат блокировать выделение денег Украине.
В свою очередь администрация Байдена, демократы в конгрессе и часть мейнстримных республиканцев попытаются использовать эту ситуацию, чтобы обвинить Россию во вмешательстве во внутриполитический процесс в США. Тем самым демократы хотят выставить представителей правого крыла Республиканской партии в качестве агентов российского влияния, резюмировал эксперт.
В своем обращении депутаты напомнили, что борьба с терроризмом и его финансированием была закреплена в ряде международных актов. Среди них – резолюции Совета Безопасности ООН, Европейская конвенция о пресечении терроризма 1977 г., Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. и др.
Депутаты также указали, что ГУР МО Украины под непосредственным командованием Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) совершали и другие атаки, среди которых подрыв авто, в котором находилась Дарья Дугина (дочь Александра Дугина), взрыв Крымского моста 8 октября 2022 г., теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, подрыв авто писателя Захара Прилепина и др.
Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей.
В тот же день СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). В настоящее время арестованы 11 человек из числа предполагаемых исполнителей теракта и их пособников, большинство из них – граждане Таджикистана. 8 апреля СК сообщил о получении значимых данных, которые могут свидетельствовать о связи террористов с украинскими спецслужбами. За день до этого в эфире «Первого канала» показали видео, в котором четверо арестованных признались, что планировали бежать на Украину, где им пообещали выплатить денежное вознаграждение за совершенное в Подмосковье преступление.