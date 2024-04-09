/ Общество

СК возбудил дело о финансировании терроризма должностными лицами США и НАТО

Ведомство установило причастность украинской Burisma к спонсированию терактов в России
Яна Суринская
Роман Романов
Андрей Махонин / Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело по результатам проверки на причастность к финансированию террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

После теракта в «Крокусе» в СК обратились с просьбой провести проверку депутаты Государственной думы Николай Харитонов (КПРФ), Андрей Красов («Единая Россия»), Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду»), а также философ Александр Дугин и бывший народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач.

По результатам проверки возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Следствием установлено, отметила Петренко, что денежные средства, поступившие через коммерческие организации, в частности через украинскую нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в России, а также за ее пределами в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба.

В настоящий момент следователи совместно со спецслужбами и финансовой разведкой проверяют источники поступления и дальнейшее движение нескольких миллионов долларов США, а также причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада.

Американский политический истеблишмент отреагирует на решение СК, сделав его еще одним аргументом во внутриполитической борьбе в преддверии президентских выборов в ноябре, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

По словам эксперта, ультраконсервативные республиканцы обратят пристальное внимание на упоминание в расследовании компании «Бурисма Холдингс», в которой работал сын президента США Джо Байдена Хантер Байден. Они не только потребуют дополнительных разбирательств в отношении финансовых операций Байдена и его сына, но и усиленно продолжат блокировать выделение денег Украине.

В свою очередь администрация Байдена, демократы в конгрессе и часть мейнстримных республиканцев попытаются использовать эту ситуацию, чтобы обвинить Россию во вмешательстве во внутриполитический процесс в США. Тем самым демократы хотят выставить представителей правого крыла Республиканской партии в качестве агентов российского влияния, резюмировал эксперт.

В своем обращении депутаты напомнили, что борьба с терроризмом и его финансированием была закреплена в ряде международных актов. Среди них – резолюции Совета Безопасности ООН, Европейская конвенция о пресечении терроризма 1977 г., Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. и др.

Депутаты также указали, что ГУР МО Украины под непосредственным командованием Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) совершали и другие атаки, среди которых подрыв авто, в котором находилась Дарья Дугина (дочь Александра Дугина), взрыв Крымского моста 8 октября 2022 г., теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, подрыв авто писателя Захара Прилепина и др.

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей.

В тот же день СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). В настоящее время арестованы 11 человек из числа предполагаемых исполнителей теракта и их пособников, большинство из них – граждане Таджикистана. 8 апреля СК сообщил о получении значимых данных, которые могут свидетельствовать о связи террористов с украинскими спецслужбами. За день до этого в эфире «Первого канала» показали видео, в котором четверо арестованных признались, что планировали бежать на Украину, где им пообещали выплатить денежное вознаграждение за совершенное в Подмосковье преступление.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных