В РГГУ связали нападки на философа Ильина с деятельностью Запада

В РГГУ связали нападки на философа Ильина с деятельностью ЗападаВозмущение студентов они назвали работой ЦИПсО
В РГГУ связали нападки на философа Ивана Ильина с деятельностью Запада. Таким образом вуз ответил на запрос «Ведомостей» по поводу недовольства студентов назначением консервативного философа Александра Дугина директором учебно-научного центра РГГУ «Высшая политическая школа (ВПШ) им. Ивана Ильина».
Ильин является одним из крупнейших русских философов и публицистов XX в., которого часто цитируют в том числе представители властей РФ. Это символ «консервативного поворота» российской политики. Об этом в своем коллективном ответе сообщили «Ведомостям» неназванные работники ВПШ. По их словам, «враги страны» на Западе не хотят, чтобы Россия возвращалась к «здравым, национально-ориентированным» идеям в области философии.
15 апреля на сайте Change.org появилась петиция от имени студентов РГГУ с просьбой переименовать учебно-научный центр и устроить публичное голосование за название новой высшей политической школы. «Мы убеждены, что философствования Ильина имеют мало общего с ценностями прогрессивного человечества, как и фашистская идея, являющаяся противоестественным политическим конструктом», – утверждали авторы петиции. По состоянию на 16 апреля петиция набрала более 10 000 подписей.
«Нам известно о создании в сети VK группы под названием «РГГУ против школы Ильина». Группа была создана анонимными пользователями в рамках информационной войны Запада и его сторонников против России. Данная группа не является официальной группой РГГУ и не имеет отношения к студенческому сообществу РГГУ», – говорится в ответе «Ведомостям», который был предоставлен пресс-службой вуза. Сотрудники утверждают, что на ВПШ началась «атака западных сетей».
В качестве признака такой атаки они приводят публикации на ресурсе «Дождя» (признан иностранным агентом и нежелательной организацией в России), а также в итальянской газете La Stampa.
«И только потом – 11 апреля – возникает анонимная ячейка «студентов РГГУ», которых проект ВПШ вообще никак не касается (ВПШ создана для осуществления программы дополнительного образования для проректоров по воспитательной работе вузов Минобрнауки, а не для работы со студентами), которые начинают истерически протестовать против Русской Идеи и консервативного философа И. Ильина», – пишут в ВПШ. К этой кампании, уверены в ВПШ, «могли подключиться и системы Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО)».
В ВПШ при этом заявили, что саму личность философа Ильина необходимо оценивать иначе: по их словам, Ильин «полностью дезавуировал» свои «мнимые симпатии к нацистам» и выступил с конкретными русскими государственническими взглядами. Они выразили уверенность, что за «лживой атакой» на русскую патриотическую мысль стоит Запад.
Учебно-научный центр «Высшая политическая школа им. Ивана Ильина» появился летом 2023 г. Целью его работы заявлена «разработка и реализация нового подхода в отечественном преподавании гуманитарных и общественных дисциплин, направленного на формирование мировоззрения обучающихся с опорой на российскую цивилизационную идентичность и традиционные российские духовно-нравственные ценности».
Кто такой Иван Ильин
Иван Александрович Ильин – российский философ, писатель и публицист. Он был последовательным критиком коммунистической власти в России и приверженцем принципа непримиримости в борьбе с коммунизмом. В 1923–1934 гг. работал в Русском научном институте в Берлине. В 1933 г. приветствовал приход к власти Гитлера. В 1938 г. немецкая тайная полиция наложила арест на печатные работы Ильина и запретила его публичные выступления, после чего философ переехал в Швейцарию. До конца жизни он проживал в пригороде Цюриха Цолликоне.
16 апреля депутат Денис Парфенов (КПРФ) опубликовал на своей странице VK запрос к ректору РГГУ Александру Безбородому. Он предложил ему «повнимательнее» отнестись к беспокойству студенческой общественности и не спешить с «увековечиванием памяти одиозных мыслителей». Парфенов сказал «Ведомостям», что такого быть не должно в стране-правопреемнице СССР. «При капитализме только два магистральных пути, которые могут обеспечить работу правящей верхушке: это ультра-либеральные свободы, популярные на Западе, и, второе – сильное государство, следовательно, фашистское государство – об этом говорит Ильин», – считает коммунист.
Протест в РГГУ связан не столько с именем Ильина, сколько с Александром Дугиным, считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Он добавил, что творчество Ильина «настолько обширно», что из его работ можно взять цитаты на любой вкус: из 1920-х гг., где он одобрительно отзывается о фашизме, и послевоенные, где он говорит о нем негативно. «Правые считают плюсом, что он не нашел общего языка с немецкими фашистами, а его взгляды близки к немецким консерваторам. Они считают временными его попытки договориться с немецкими и итальянскими фашистами, а сам он не был ни фашистом, ни нацистом. Левые же считают неприемлемым любое сближение с фашистами», – пояснил Макаркин.