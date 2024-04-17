В РГГУ связали нападки на философа Ильина с деятельностью Запада

Протест в РГГУ связан не столько с именем Ильина, сколько с Александром Дугиным, считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Он добавил, что творчество Ильина «настолько обширно», что из его работ можно взять цитаты на любой вкус: из 1920-х гг., где он одобрительно отзывается о фашизме, и послевоенные, где он говорит о нем негативно. «Правые считают плюсом, что он не нашел общего языка с немецкими фашистами, а его взгляды близки к немецким консерваторам. Они считают временными его попытки договориться с немецкими и итальянскими фашистами, а сам он не был ни фашистом, ни нацистом. Левые же считают неприемлемым любое сближение с фашистами», – пояснил Макаркин.