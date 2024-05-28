Трансляция российского Первого канала в Армении приостановлена

В марте 2024 г. Айрапетян заявлял, что власти представят новые предложения по вопросу вещания российских телеканалов в стране. По его словам, республика стремится транслировать телеконтент, который не предполагает вмешательства во внутренние дела Армении, а также оскорбления символов государства и достоинства народа страны.