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Трансляция российского Первого канала в Армении приостановлена

Ведомости

Трансляция российского Первого канала в Армении временно прекращена. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра высокотехнологической промышленности Армении Мхитара Айрапетяна.

Причиной прекращения трансляции якобы стала задолженность.

7 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Армении запретят вещание российских телеканалов, если те проигнорируют многочисленные требования властей уважительно относиться к стране. По словам Пашиняна, Ереван готов «много раз просить» их об этом, поскольку Россия и Армения поддерживают дружественные отношения.

В сентябре 2023 г. армянский депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Лусине Бадалян сообщила в интервью Factor.am, что власти обсуждают возможное отключение российских телеканалов в республике. По ее словам, российские СМИ производят якобы «антиармянский» контент, который угрожает безопасности страны.

В декабре того же года в Армении отозвали на 30 дней лицензию у ретранслятора радио «Sputnik Армения» – армянской радиостанции «Тоспа». Причиной стали нарушения закона «Об аудиовизуальных медиа», выявленные в двух передачах – «Пятница с Тиграном Кеосаяном» и «Абовян Time».

В марте 2024 г. Айрапетян заявлял, что власти представят новые предложения по вопросу вещания российских телеканалов в стране. По его словам, республика стремится транслировать телеконтент, который не предполагает вмешательства во внутренние дела Армении, а также оскорбления символов государства и достоинства народа страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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