Трансляция российского Первого канала в Армении приостановлена
Трансляция российского Первого канала в Армении временно прекращена. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра высокотехнологической промышленности Армении Мхитара Айрапетяна.
Причиной прекращения трансляции якобы стала задолженность.
7 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Армении запретят вещание российских телеканалов, если те проигнорируют многочисленные требования властей уважительно относиться к стране. По словам Пашиняна, Ереван готов «много раз просить» их об этом, поскольку Россия и Армения поддерживают дружественные отношения.
В сентябре 2023 г. армянский депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Лусине Бадалян сообщила в интервью Factor.am, что власти обсуждают возможное отключение российских телеканалов в республике. По ее словам, российские СМИ производят якобы «антиармянский» контент, который угрожает безопасности страны.
В декабре того же года в Армении отозвали на 30 дней лицензию у ретранслятора радио «Sputnik Армения» – армянской радиостанции «Тоспа». Причиной стали нарушения закона «Об аудиовизуальных медиа», выявленные в двух передачах – «Пятница с Тиграном Кеосаяном» и «Абовян Time».
В марте 2024 г. Айрапетян заявлял, что власти представят новые предложения по вопросу вещания российских телеканалов в стране. По его словам, республика стремится транслировать телеконтент, который не предполагает вмешательства во внутренние дела Армении, а также оскорбления символов государства и достоинства народа страны.