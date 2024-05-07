Пашинян пригрозил отключить в Армении российские телеканалы
В Армении запретят вещание российских телеканалов, если те проигнорируют многочисленные требования властей уважительно относиться к стране. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
Он отметил, что власти республики просят российские СМИ уважительно относиться к Армении и ее интересам. Кроме того, добавил Пашинян, Ереван готов «много раз просить» их об этом, поскольку Россия и Армения поддерживают дружественные отношения.
«И если после седьмого раза наше требование будет проигнорировано, то все эти каналы должны быть отключены и их вещание в Армении должно быть прекращено», – подчеркнул армянский премьер (цитата по ТАСС).
В сентябре 2023 г. армянский депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Лусине Бадалян сообщила в интервью Factor.am, что власти обсуждают возможное отключение российских телеканалов в республике. По ее словам, российские СМИ производят якобы «антиармянский» контент, который угрожает безопасности страны.
В декабре того же года в Армении отозвали на 30 дней лицензию у ретранслятора радио «Sputnik-Армения» – армянской радиостанции «Тоспа». Причиной стали нарушения закона «Об аудиовизуальных медиа», выявленные в двух передачах – «Пятница с Тиграном Кеосаяном» и «Абовян Time».
В марте 2024 г. министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян заявил, что власти представят новые предложения по вопросу вещания российских телеканалов в стране. По его словам, республика стремится транслировать телеконтент, который не предполагает вмешательства во внутренние дела Армении, а также оскорбления символов государства и достоинства народа страны.