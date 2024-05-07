Пашинян заявил о неработоспособности системы гарантий безопасности Армении

По его словам, безопасность Армении может обеспечить только установление мира. Неизбежным последствием отказа от делимитации армяно-азербайджанской границы была бы война. Премьер-министр Армении уточнил, что силы, которые требуют прекращения делимитации, при поддержке внешних сил сделают все возможное для оккупации территорий республики, чтобы использовать это для политических изменений.