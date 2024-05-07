Пашинян заявил о неработоспособности системы гарантий безопасности Армении
Система гарантий безопасности вокруг Армении не работает, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на пресс-конференции. Трансляцию конференции ведет News.am.
«Мы приняли мирную повестку на фоне того факта, что система гарантий безопасности вокруг Армении не работает», – подчеркнул Пашинян.
По его словам, безопасность Армении может обеспечить только установление мира. Неизбежным последствием отказа от делимитации армяно-азербайджанской границы была бы война. Премьер-министр Армении уточнил, что силы, которые требуют прекращения делимитации, при поддержке внешних сил сделают все возможное для оккупации территорий республики, чтобы использовать это для политических изменений.
1 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил положительную тенденцию в работе по мирному процессу с Арменией. Баку, по словам Алиева, предложил мир, несмотря на «необоснованные политические атаки» на Азербайджан. Он заявил, что после тридцатилетнего противостояния Азербайджан и Армения ясно понимают, что хотят мира на Южном Кавказе.
В апреле граждане Армении, выступающие против делимитации армяно-азербайджанской границы, перекрыли тракторами автодорогу Армения – Иран на участке Ехегнадзора. Издание «Спутник-Армения» также сообщало, что трасса Ереван – Гюмри была перекрыта примерно двумя десятками человек и несколькими машинами в знак солидарности с участниками протестных акций в Тавушской области.
Волнения в республике начались после того, как Армения и Азербайджан договорились о делимитации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Баку должны перейти села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. Не согласившись с этим, местные жители вышли с протестом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 27 апреля, что Россия выступает за продолжение контактов между Баку и Ереваном. При этом в Кремле не хотели бы комментировать проходящую в Армении акцию протеста из-за делимитации границы с Азербайджаном.