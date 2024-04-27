СК Армении возбудил дела в отношении присоединившихся к протестам военных
В Армении в отношении присоединившихся к протесту в селе Киранц Тавушской области военных возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет (СК) республики в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Согласно СК, личности военных были установлены. Им вменено обвинение по ч. 2 ст. 529, ч. 1 и ч. 2 ст. 46-529 УК Армении.
Ранее 27 апреля издание News.am со ссылкой на движение «Тавуш за родину» сообщило, что около 20 тавушских военных-контрактников присоединились к протестам жителей приграничных сел Армении, выступающих против делимитации границы с Азербайджаном.
23 апреля МВД Армении сообщило, что республика начинает вести работы по делимитации границ с Азербайджаном. 19 апреля МИД Армении рассказал, что Баку и Ереван предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Баку перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы.