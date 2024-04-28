В Армении протестующие против делимитации границы заблокировали трассу в Иран
В Армении граждане, выступающие против делимитации армяно-азербайджанской границы, перекрыли тракторами автодорогу Армения - Иран на участке Ехегнадзора. Об этом сообщается на сайте армянской газеты «168 часов».
На опубликованной видеозаписи видны легковые автомобили и группа людей на трассе, которые заблокировали проезд. Издание «Спутник-Армения» также днем сообщало, что трасса Ереван - Гюмри перекрыта около двумя десятками человек и несколькими машинами в знак солидарности с участниками протестных акций в Тавушской области.
Волнения в республике начались после того, как Армения и Азербайджан договорились о делимитации границ на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Баку должны перейти села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. Не согласившись с этим, местные жители вышли на протест.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 27 апреля, что Россия выступает за продолжение контактов между Баку и Ереваном. При этом в Кремле не хотели бы комментировать проходящую в Армении акцию протеста из-за делимитации границы с Азербайджаном.