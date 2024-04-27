Песков отказался комментировать протесты в Армении из-за делимитации границы
Россия выступает за продолжение контактов между Баку и Ереваном, при этом в Кремле не хотели бы комментировать проходящую в Армении акцию протеста из-за делимитации границы с Азербайджаном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, мы не хотели бы это комментировать. Вы знаете, что мы выступаем за продолжение контактов между Баку и Ереваном. Мы считаем, что они необходимы для общей разрядки и для окончательного урегулирования всех спорных вопросов, которые стоят на повестке дня, с тем, чтобы скорейшим образом выйти на подписание мирного договора», – сказал он.
23 апреля МВД Армении сообщило, что республика начинает вести работы по делимитации границ с Азербайджаном. 19 апреля МИД Армении рассказал, что Баку и Ереван предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Баку перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы.
27 апреля издание News.am со ссылкой на движение «Тавуш за родину» сообщило, что около 20 тавушских военных-контрактников присоединились к протестам жителей приграничных сел Армении, выступающих против делимитации границы с Азербайджаном. Следственный комитет Армении заявил, что в отношении присоединившихся к протесту в селе Киранц Тавушской области военных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 529, ч. 1 и ч. 2 ст. 46-529 УК Армении. Личности военных, по данным СК, установлены.
Позже News.am со ссылкой на местный СК сообщил, что, по словам самих военнослужащих, они не присоединялись к протесту в Тавушской области. Они прибыли на заблокированный участок автодороги Воскепар – Киранц, только для того, чтобы понять ситуацию.