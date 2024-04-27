Песков отказался комментировать протесты в Армении из-за делимитации границы

«Нет, мы не хотели бы это комментировать. Вы знаете, что мы выступаем за продолжение контактов между Баку и Ереваном. Мы считаем, что они необходимы для общей разрядки и для окончательного урегулирования всех спорных вопросов, которые стоят на повестке дня, с тем, чтобы скорейшим образом выйти на подписание мирного договора», – сказал он.