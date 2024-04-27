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Песков отказался комментировать протесты в Армении из-за делимитации границы

Ведомости

Россия выступает за продолжение контактов между Баку и Ереваном, при этом в Кремле не хотели бы комментировать проходящую в Армении акцию протеста из-за делимитации границы с Азербайджаном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, мы не хотели бы это комментировать. Вы знаете, что мы выступаем за продолжение контактов между Баку и Ереваном. Мы считаем, что они необходимы для общей разрядки и для окончательного урегулирования всех спорных вопросов, которые стоят на повестке дня, с тем, чтобы скорейшим образом выйти на подписание мирного договора», – сказал он.

23 апреля МВД Армении сообщило, что республика начинает вести работы по делимитации границ с Азербайджаном. 19 апреля МИД Армении рассказал, что Баку и Ереван предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Баку перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы.

27 апреля издание News.am со ссылкой на движение «Тавуш за родину» сообщило, что около 20 тавушских военных-контрактников присоединились к протестам жителей приграничных сел Армении, выступающих против делимитации границы с Азербайджаном. Следственный комитет Армении заявил, что в отношении присоединившихся к протесту в селе Киранц Тавушской области военных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 529, ч. 1 и ч. 2 ст. 46-529 УК Армении. Личности военных, по данным СК, установлены.

Позже News.am со ссылкой на местный СК сообщил, что, по словам самих военнослужащих, они не присоединялись к протесту в Тавушской области. Они прибыли на заблокированный участок автодороги Воскепар – Киранц, только для того, чтобы понять ситуацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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