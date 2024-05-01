Алиев: в мирном процессе с Арменией наблюдается положительная тенденция
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил положительную тенденцию в работе по мирному процессу с Арменией. Об этом он заявил на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу «Диалог ради мира и глобальной безопасности», пишет Report.
Баку, по словам Алиева, предложил мир, несмотря на «необоснованные политические атаки» на Азербайджан. Он заявил, что после «тридцатилетнего противостояния Азербайджан и Армения ясно понимают, что хотят мира на Южном Кавказе».
«Достичь такого мира можно только путем нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», – сказал он.
Работы по делимитации границ между Арменией и Азербайджаном начались в конце апреля. 19 апреля МИД Армении рассказал, что Баку и Ереван предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Баку перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы.
На фоне договоренностей вдоль границы начались протесты жителей Армении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 27 апреля, что Россия выступает за продолжение контактов между Баку и Ереваном. При этом в Кремле не хотели бы комментировать проходящую в Армении акцию протеста из-за делимитации границы с Азербайджаном.