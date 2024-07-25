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Глава Okko стал владельцем 100% акций «Телеспорт груп»

Ведомости

Владелец и гендиректор онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин получил 99% акций оператора спортивных трансляций АО «Телеспорт груп» Петра Макаренко в дополнение к уже имевшемуся у него 1% компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на самого Шишкина.

Шишкин не озвучил сумму сделки, однако известно, что она прошла «по рыночной цене». Гендиректором компании останется Дмитрий Гладилов.

Издание отмечает, что переход доли Макаренко стал возможен по опциону, согласно которому Шишкин имел право выкупить компанию при наступлении определенных обстоятельств. Одним из таких обстоятельств, в частности, стала потеря «Телеспортом» прав на показ матчей чемпионата Испании по футболу.

«Телеспорт груп» – один из основных покупателей прав на показ спортивных мероприятий. В портфеле этой компании – Олимпийские игры 2022 г., кубки УЕФА и другие спортивные события. В 2023 г. выручка компании составила 1,2 млрд руб., а чистая прибыль – 9 млн руб.

В офисе «Телеспорт груп» 8 апреля прошли обыски. 6 апреля Гагаринский суд Москвы по запросу следствия отправил Макаренко под домашний арест на 30 суток. Ему, как сообщала пресс-служба суда, предъявлено обвинение в мошеннических действиях (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанных с трансляцией спортивных мероприятий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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