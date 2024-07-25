Глава Okko стал владельцем 100% акций «Телеспорт груп»

Владелец и гендиректор онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин получил 99% акций оператора спортивных трансляций АО «Телеспорт груп» Петра Макаренко в дополнение к уже имевшемуся у него 1% компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на самого Шишкина.