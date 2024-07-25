Глава Okko стал владельцем 100% акций «Телеспорт груп»
Шишкин не озвучил сумму сделки, однако известно, что она прошла «по рыночной цене». Гендиректором компании останется Дмитрий Гладилов.
Издание отмечает, что переход доли Макаренко стал возможен по опциону, согласно которому Шишкин имел право выкупить компанию при наступлении определенных обстоятельств. Одним из таких обстоятельств, в частности, стала потеря «Телеспортом» прав на показ матчей чемпионата Испании по футболу.
«Телеспорт груп» – один из основных покупателей прав на показ спортивных мероприятий. В портфеле этой компании – Олимпийские игры 2022 г., кубки УЕФА и другие спортивные события. В 2023 г. выручка компании составила 1,2 млрд руб., а чистая прибыль – 9 млн руб.
В офисе «Телеспорт груп» 8 апреля прошли обыски. 6 апреля Гагаринский суд Москвы по запросу следствия отправил Макаренко под домашний арест на 30 суток. Ему, как сообщала пресс-служба суда, предъявлено обвинение в мошеннических действиях (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанных с трансляцией спортивных мероприятий.