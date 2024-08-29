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В Белоруссии работают над созданием аналога YouTube

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Власти Белоруссии работают над созданием аналога видеохостинга YouТube, проект планируют запустить 12 сентября. Об этом сообщил замглавы администрации президента Владимир Перцов во время встречи с главой республики Александром Лукашенко.

«Видеохостинг videobel.by. Это наша первая OTT-платформа, на которой будут размещаться программы и различные рубрики», – сказал он (цитата по «БелТА»). По словам Перцова, белорусский аналог достаточно слабый, но это первый шаг к созданию площадки. Он также обратил внимание на непредсказуемую ситуацию, которая сейчас складывается с YouТube.

Перцов добавил, что на белорусской площадке в режиме реального времени будут транслироваться телеканалы и проводиться внеэфирные мероприятия создателей видеоконтента. На стартовой странице видеохостинга будет лента новостей информагентства «БелТА».

Замедление YouTube в России началось в июле. О масштабных проблемах в работе видеохостинга начали говорить 12 июля, когда об этом предупредил оператор «Ростелеком». 3 августа YouТube перестал воспроизводить видео в высоком качестве у части пользователей, позднее на ПК видео полностью перестали загружаться, на телефонах некоторых операторов можно смотреть видео только в плохом качестве. Российские официальные лица настаивали, что проблемы со скоростью работы сервиса вызваны техническими неполадками в оборудовании Google.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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