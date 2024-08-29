В Белоруссии работают над созданием аналога YouTube
Власти Белоруссии работают над созданием аналога видеохостинга YouТube, проект планируют запустить 12 сентября. Об этом сообщил замглавы администрации президента Владимир Перцов во время встречи с главой республики Александром Лукашенко.
«Видеохостинг videobel.by. Это наша первая OTT-платформа, на которой будут размещаться программы и различные рубрики», – сказал он (цитата по «БелТА»). По словам Перцова, белорусский аналог достаточно слабый, но это первый шаг к созданию площадки. Он также обратил внимание на непредсказуемую ситуацию, которая сейчас складывается с YouТube.
Перцов добавил, что на белорусской площадке в режиме реального времени будут транслироваться телеканалы и проводиться внеэфирные мероприятия создателей видеоконтента. На стартовой странице видеохостинга будет лента новостей информагентства «БелТА».
Замедление YouTube в России началось в июле. О масштабных проблемах в работе видеохостинга начали говорить 12 июля, когда об этом предупредил оператор «Ростелеком». 3 августа YouТube перестал воспроизводить видео в высоком качестве у части пользователей, позднее на ПК видео полностью перестали загружаться, на телефонах некоторых операторов можно смотреть видео только в плохом качестве. Российские официальные лица настаивали, что проблемы со скоростью работы сервиса вызваны техническими неполадками в оборудовании Google.