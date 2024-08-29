В Белоруссии работают над созданием аналога YouTube

«Видеохостинг videobel.by. Это наша первая OTT-платформа, на которой будут размещаться программы и различные рубрики», – сказал он (цитата по «БелТА»). По словам Перцова, белорусский аналог достаточно слабый, но это первый шаг к созданию площадки. Он также обратил внимание на непредсказуемую ситуацию, которая сейчас складывается с YouТube.