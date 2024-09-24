В Кремле не считают возможным вмешиваться в редакционную политику СМИ

«Это удел ваших западных коллег. Это они работают под запредельным прессингом и иногда даже насилием со стороны своих властей и своих кураторов. Мы с уважением относимся к вашей редакционной политике», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, почему президент России Владимир Путин «не дает задания» СМИ.