В Кремле не считают возможным вмешиваться в редакционную политику СМИ
Кремль не считает возможным вмешиваться в редакционную политику российских СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга.
«Это удел ваших западных коллег. Это они работают под запредельным прессингом и иногда даже насилием со стороны своих властей и своих кураторов. Мы с уважением относимся к вашей редакционной политике», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, почему президент России Владимир Путин «не дает задания» СМИ.
4 сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее проектов: «РИА Новости», RT, «ТВ-Новости», Sputnik и Ruptly. Под американские ограничения попали главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян и ее заместители – Елизавета Бродская, Антон Анисимов и др.
13 сентября минфин США включил в черный список медиагруппу «Россия сегодня», АНО «ТВ Новости» и АНО «Евразия». В санкционный список также попали телеведущий Дмитрий Киселев и руководитель «Евразии» Нелли Парутенко. Минфин предписал завершить все финансовые операции с «Россией сегодня» до 13 ноября. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил телеканал Russia Today в участии «в тайных операциях» по вмешательству в дела других стран и в «военных закупках».