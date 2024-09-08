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Захарова пообещала США чувствительный ответ на санкции против российских СМИ

Ведомости

Ответ России на санкции США против российских журналистов будет чувствительным. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ВЭФ-2024.

Дипломат заметила, что сложилась уникальная ситуация, поскольку ограничения даже не были окончательно опубликованы.

«Видимо, в том числе потому, что они понимают, что мы будем отвечать. Возможно, они не хотят обнаруживать себя целиком, чтобы не получить ответку. А ответка, как вы знаете, была сейчас на действия Еврокомиссии, причем такая, которая оказалась чувствительной», – подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что после запрета трех российских изданий было запрещено более 80 западных СМИ.

4 сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее проектов: «РИА Новости», RT, «ТВ-Новости», Sputnik и Ruptly. Всего новые ограничения введены в отношении двух юридических и 10 физических лиц. Под американские ограничения попали главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян и ее заместители – Елизавета Бродская, Антон Анисимов и др.

17 мая Евросоюз принял решение запретить вещание российских СМИ «РИА Новости», «Известия» и «Российская газета» на своей территории. МИД РФ сообщил о введении встречных ограничений относительно 81 европейского СМИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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