Захарова пообещала США чувствительный ответ на санкции против российских СМИ
Ответ России на санкции США против российских журналистов будет чувствительным. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ВЭФ-2024.
Дипломат заметила, что сложилась уникальная ситуация, поскольку ограничения даже не были окончательно опубликованы.
«Видимо, в том числе потому, что они понимают, что мы будем отвечать. Возможно, они не хотят обнаруживать себя целиком, чтобы не получить ответку. А ответка, как вы знаете, была сейчас на действия Еврокомиссии, причем такая, которая оказалась чувствительной», – подчеркнула Захарова.
Она напомнила, что после запрета трех российских изданий было запрещено более 80 западных СМИ.
4 сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее проектов: «РИА Новости», RT, «ТВ-Новости», Sputnik и Ruptly. Всего новые ограничения введены в отношении двух юридических и 10 физических лиц. Под американские ограничения попали главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян и ее заместители – Елизавета Бродская, Антон Анисимов и др.
17 мая Евросоюз принял решение запретить вещание российских СМИ «РИА Новости», «Известия» и «Российская газета» на своей территории. МИД РФ сообщил о введении встречных ограничений относительно 81 европейского СМИ.