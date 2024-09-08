Захарова пообещала США чувствительный ответ на санкции против российских СМИ

«Видимо, в том числе потому, что они понимают, что мы будем отвечать. Возможно, они не хотят обнаруживать себя целиком, чтобы не получить ответку. А ответка, как вы знаете, была сейчас на действия Еврокомиссии, причем такая, которая оказалась чувствительной», – подчеркнула Захарова.