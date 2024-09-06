Песков: Россия «тщательно наблюдает» за редакционной политикой зарубежных СМИ
Российские власти тщательно наблюдают за редакционной политикой разных зарубежных СМИ, часть из них сохраняет «какие-то намеки на попытку удерживать баланс в подаче информации о происходящем», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля попросили оценить санкции США против медиагруппы «Россия сегодня» и главного редактора Russia Today (RT) Маргариты Симоньян и возможные ответные ограничения против американских СМИ.
«Здесь вряд ли можно говорить о каком-то едином подходе. Мы тщательно наблюдаем за редакционной политикой разных зарубежных СМИ. Некоторые из них все-таки сохраняют какие-то намеки на попытку удерживать баланс в подаче информации о происходящем, в первую очередь, вокруг Украины», – ответил он.
Часть из этих СМИ, по его словам, «не утруждают себя попытками сохранять баланс, информацию подают однобоко, не гнушаются фейками и так далее и тому подобное».
4 сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее проектов: «РИА Новости», RT, «ТВ-Новости», Sputnik и Ruptly. Всего новые ограничения введены в отношении двух юридических и 10 физических лиц. Под американские ограничения попали Симоньян, а также ее заместители – Елизавета Бродская и Антон Анисимов и др.