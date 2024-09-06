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Песков: Россия «тщательно наблюдает» за редакционной политикой зарубежных СМИ

Ведомости

Российские власти тщательно наблюдают за редакционной политикой разных зарубежных СМИ, часть из них сохраняет «какие-то намеки на попытку удерживать баланс в подаче информации о происходящем», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили оценить санкции США против медиагруппы «Россия сегодня» и главного редактора Russia Today (RT) Маргариты Симоньян и возможные ответные ограничения против американских СМИ.

«Здесь вряд ли можно говорить о каком-то едином подходе. Мы тщательно наблюдаем за редакционной политикой разных зарубежных СМИ. Некоторые из них все-таки сохраняют какие-то намеки на попытку удерживать баланс в подаче информации о происходящем, в первую очередь, вокруг Украины», – ответил он.

Часть из этих СМИ, по его словам, «не утруждают себя попытками сохранять баланс, информацию подают однобоко, не гнушаются фейками и так далее и тому подобное».

4 сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее проектов: «РИА Новости», RT, «ТВ-Новости», Sputnik и Ruptly. Всего новые ограничения введены в отношении двух юридических и 10 физических лиц. Под американские ограничения попали Симоньян, а также ее заместители – Елизавета Бродская и Антон Анисимов и др.

12 июня минфин США расширил санкционные списки. Под ограничения попали 33 физических лица и свыше 200 структур из России, Китая, Молдавии, а также семь российских судов. Санкции, в частности, затронули Мосбиржу, «Согаз», проекты «Арктик СПГ – 1» и «Арктик СПГ – 3», «Газпром инвест».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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