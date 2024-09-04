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США ввели санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня»

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена ввела санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее проектов: «РИА Новости», RT, «ТВ-Новости», Sputnik и Ruptly, сообщил американский минфин.

В ведомстве пояснили, что новые ограничения приняты в дополнение к тем санкциям, которые уже ввело министерство юстиции США. Российские медиапроекты обвиняются в том, что они якобы пытаются оказать влияние на президентские выборы в США. Согласно логике американской администрации, ограничения призваны не допустить вмешательства в выборы.

Всего новые ограничения введены в отношении двух юридических и 10 физических лиц. Вторым юрлицом стало АНО «Диалог», организация занимается реализацией цифровых проектов в сфере общественных коммуникаций, мониторингом и консультированием.

Среди граждан России, упомянутых в заявлении минфина США, – главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, а также ее заместители – Елизавета Бродская и Антон Анисимов и др. Санкции предполагают заморозку находящихся в США активов указанных лиц и организаций, запрет на проведение банковских и иных операций и визовые ограничения.

В конце августа США также ввели санкции против 400 физических и юридических лиц из России. Под ограничения попали, в частности, сын министра обороны России Павел Белоусов, а также граждане других стран. В санкционный список вошли «Атол», «НИИ искуственного интеллекта», «Диасофт», Норильский ГМК имени А. П. Завенягина, «Норникель технические сервисы», Центр финансовых технологий (ЦФТ), «Элемент», «Распадская угольная компания», «Норильск авиа» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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