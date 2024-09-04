США ввели санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня»
Администрация президента США Джо Байдена ввела санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее проектов: «РИА Новости», RT, «ТВ-Новости», Sputnik и Ruptly, сообщил американский минфин.
В ведомстве пояснили, что новые ограничения приняты в дополнение к тем санкциям, которые уже ввело министерство юстиции США. Российские медиапроекты обвиняются в том, что они якобы пытаются оказать влияние на президентские выборы в США. Согласно логике американской администрации, ограничения призваны не допустить вмешательства в выборы.
Всего новые ограничения введены в отношении двух юридических и 10 физических лиц. Вторым юрлицом стало АНО «Диалог», организация занимается реализацией цифровых проектов в сфере общественных коммуникаций, мониторингом и консультированием.
Среди граждан России, упомянутых в заявлении минфина США, – главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, а также ее заместители – Елизавета Бродская и Антон Анисимов и др. Санкции предполагают заморозку находящихся в США активов указанных лиц и организаций, запрет на проведение банковских и иных операций и визовые ограничения.
В конце августа США также ввели санкции против 400 физических и юридических лиц из России. Под ограничения попали, в частности, сын министра обороны России Павел Белоусов, а также граждане других стран. В санкционный список вошли «Атол», «НИИ искуственного интеллекта», «Диасофт», Норильский ГМК имени А. П. Завенягина, «Норникель технические сервисы», Центр финансовых технологий (ЦФТ), «Элемент», «Распадская угольная компания», «Норильск авиа» и др.