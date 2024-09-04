США ввели санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня»

В ведомстве пояснили, что новые ограничения приняты в дополнение к тем санкциям, которые уже ввело министерство юстиции США. Российские медиапроекты обвиняются в том, что они якобы пытаются оказать влияние на президентские выборы в США. Согласно логике американской администрации, ограничения призваны не допустить вмешательства в выборы.