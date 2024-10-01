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Роскомнадзор потребовал от Discord удалить 947 противоправных материалов

Ведомости

Роскомнадзор (РКН) направил требование социальной сети Discord удалить в общей сложности 947 противоправных материалов. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

«Роскомнадзор направил в общей сложности администрации Discord Inc требования удалить 947 противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), пронаркотический контент», – уточнили в РКН.

Отмечается, что в настоящий момент некоторые интернет-страницы с такими материалами по-прежнему не удалены. Роскомнадзор продолжает мониторинг мессенджера.

30 сентября Таганский районный суд Москвы назначил Discord штраф в размере 3,5 млн руб. Соцсеть была признана виновной по ч. 2 ст.13.50 КоАП РФ (неисполнение обязанностей владельцем социальной сети).

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Роскомнадзор вынес пять решений в адрес Discord о работе в России с 20 сентября. Они могут стать основанием для блокировки сервиса в стране. Собеседник издания подтвердил, что мессенджер могут заблокировать в ближайшие дни за нарушения законодательства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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