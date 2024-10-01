Роскомнадзор потребовал от Discord удалить 947 противоправных материалов
Роскомнадзор (РКН) направил требование социальной сети Discord удалить в общей сложности 947 противоправных материалов. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
«Роскомнадзор направил в общей сложности администрации Discord Inc требования удалить 947 противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), пронаркотический контент», – уточнили в РКН.
Отмечается, что в настоящий момент некоторые интернет-страницы с такими материалами по-прежнему не удалены. Роскомнадзор продолжает мониторинг мессенджера.
30 сентября Таганский районный суд Москвы назначил Discord штраф в размере 3,5 млн руб. Соцсеть была признана виновной по ч. 2 ст.13.50 КоАП РФ (неисполнение обязанностей владельцем социальной сети).
«Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Роскомнадзор вынес пять решений в адрес Discord о работе в России с 20 сентября. Они могут стать основанием для блокировки сервиса в стране. Собеседник издания подтвердил, что мессенджер могут заблокировать в ближайшие дни за нарушения законодательства.