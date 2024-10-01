Роскомнадзор потребовал от Discord удалить 947 противоправных материалов

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Роскомнадзор вынес пять решений в адрес Discord о работе в России с 20 сентября. Они могут стать основанием для блокировки сервиса в стране. Собеседник издания подтвердил, что мессенджер могут заблокировать в ближайшие дни за нарушения законодательства.