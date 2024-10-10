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Службы безопасности отразили атаку хакеров на ресурсы «РИА Новости» и Sputnik

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Службы безопасности отразили массированную атаку хакеров на ресурсы агентства «РИА Новости» и портала Sputnik, сообщили в технических службах медиагруппы «Россия сегодня».

«Службы безопасности и IT медиагруппы "Россия сегодня" отразили массированную хакерскую атаку, которая началась около 11 часов утра. Число ботов превысило 1 млн адресов», – говорится в сообщении.

В техслужбах уточнили, что отработка систем защиты произошла быстро, а атаку купировали. На пике хакерской атаки специалисты заблокировали 720 000 адресов. DDoS-атака шла с адресов стран Азии и Латинской Америки.

7 октября DDoS-атаке подверглись онлайн-сервисы ВГТРК. В частности, сбой произошел на платформе «Смотрим». При попытке включить трансляцию сервис выдавал ошибку. Хакеры также предприняли попытки прервать вещание федеральных каналов и радиостанций. В Кремле назвали атаку беспрецедентной. В МИД РФ пообещали поднять вопрос об этом в международных организациях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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