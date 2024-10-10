Службы безопасности отразили атаку хакеров на ресурсы «РИА Новости» и Sputnik
Службы безопасности отразили массированную атаку хакеров на ресурсы агентства «РИА Новости» и портала Sputnik, сообщили в технических службах медиагруппы «Россия сегодня».
«Службы безопасности и IT медиагруппы "Россия сегодня" отразили массированную хакерскую атаку, которая началась около 11 часов утра. Число ботов превысило 1 млн адресов», – говорится в сообщении.
В техслужбах уточнили, что отработка систем защиты произошла быстро, а атаку купировали. На пике хакерской атаки специалисты заблокировали 720 000 адресов. DDoS-атака шла с адресов стран Азии и Латинской Америки.
7 октября DDoS-атаке подверглись онлайн-сервисы ВГТРК. В частности, сбой произошел на платформе «Смотрим». При попытке включить трансляцию сервис выдавал ошибку. Хакеры также предприняли попытки прервать вещание федеральных каналов и радиостанций. В Кремле назвали атаку беспрецедентной. В МИД РФ пообещали поднять вопрос об этом в международных организациях.