Обрушение декораций не остановило съемки «Василия Теркина»
Съемки фильма «Василий Теркин» не приостанавливались после обрушения декораций на площадке в Лужском районе Ленинградской области. Об этом рассказал режиссер картины Карен Геворкян, пишет «РИА Новости».
«Никаких приостановок, мы работаем и будем работать. Ничего критического не произошло», – сказал режиссер, добавив, что съемки движутся к завершению.
По словам Геворкяна, участок деревянной платформы рухнул во время съемки последней сцены, когда на нем находилось порядка 20 человек, в том числе съемочная группа и он сам. Он отметил, что за день до происшествия платформа выдерживала до 300 человек.
13 октября во время съемок фильма «Василий Теркин» рухнула платформа, на которой актеры массовки ждали прибытия стилизованного ретропоезда. Инцидент произошел на железнодорожном полигоне в Толмачевском поселении Лужского района. При обрушении пола пострадали 23 человека, их доставили в районную больницу в Луге. Одну женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени.
По словам Геворкяна, для съемок был построен полустанок, который состоял из восьми фрагментов. Во время съемок последнего дубля верхняя часть конструкции не выдержала нагрузки и обрушилась. Находившиеся на ней люди упали с высоты примерно 1,6 м. Сам Геворкян во время падения не пострадал.
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю местного Следственного управления Сергею Сазину представить доклад о ходе расследования дела и всех установленных обстоятельствах.