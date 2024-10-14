Газета
Телеграм
Подкаст
/ Медиа

Обрушение декораций не остановило съемки «Василия Теркина»

Ведомости

Съемки фильма «Василий Теркин» не приостанавливались после обрушения декораций на площадке в Лужском районе Ленинградской области. Об этом рассказал режиссер картины Карен Геворкян, пишет «РИА Новости».

«Никаких приостановок, мы работаем и будем работать. Ничего критического не произошло», – сказал режиссер, добавив, что съемки движутся к завершению.

По словам Геворкяна, участок деревянной платформы рухнул во время съемки последней сцены, когда на нем находилось порядка 20 человек, в том числе съемочная группа и он сам. Он отметил, что за день до происшествия платформа выдерживала до 300 человек.

13 октября во время съемок фильма «Василий Теркин» рухнула платформа, на которой актеры массовки ждали прибытия стилизованного ретропоезда. Инцидент произошел на железнодорожном полигоне в Толмачевском поселении Лужского района. При обрушении пола пострадали 23 человека, их доставили в районную больницу в Луге. Одну женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени.

По словам Геворкяна, для съемок был построен полустанок, который состоял из восьми фрагментов. Во время съемок последнего дубля верхняя часть конструкции не выдержала нагрузки и обрушилась. Находившиеся на ней люди упали с высоты примерно 1,6 м. Сам Геворкян во время падения не пострадал.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю местного Следственного управления Сергею Сазину представить доклад о ходе расследования дела и всех установленных обстоятельствах.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных