Мининформ Белоруссии восстановил доступ к онлайн-кинотеатру Okko
Министерство информации Белоруссии восстановило доступ к онлайн-кинотеатру Okko спустя около 20 дней после его блокировки на территории страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Соответствующее решение министерства информации Беларуси принято в связи с устранением владельцем данного интернет-ресурса нарушения, послужившего основанием для ограничения доступа», – говорится в сообщении.
1 октября мининформ Белоруссии сообщил, что ограничил доступ к Okko, объяснив это тем, что на ресурсе была обнаружена «запрещенная информация, направленная на пропаганду насилия и жестокости».