СМИ: канал Russia Today в Telegram заблокирован на Украине
Мессенджер Telegram заблокировал на Украине канал Russia Today (RT), сообщают украинские СМИ. Об этом также пишет RT.
«Этот канал недоступен, так как нарушал местное законодательство», – говорится при попытке зайти на канал с территории Украины.
Издание «Страна.ua» сообщает, что заблокированы также некоторые Telegram-каналы, связанные с RT. При этом аккаунт главы телеканала Маргариты Симоньян доступен на Украине.
В начале сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», агентства «РИА новости», RT, Sputnik и Ruptly. По утверждению американского минфина, эти ресурсы «подрывают интересы национальной безопасности и внешней политики США и их союзников по всему миру». Под американские ограничения попали Симоньян и ее заместители – Елизавета Бродская, Антон Анисимов и др. Госсекретарь США Энтони Блинкен также обвинил телеканал в участии «в тайных операциях» по вмешательству в дела других стран и в «военных закупках».