СМИ: канал Russia Today в Telegram заблокирован на Украине

В начале сентября США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», агентства «РИА новости», RT, Sputnik и Ruptly. По утверждению американского минфина, эти ресурсы «подрывают интересы национальной безопасности и внешней политики США и их союзников по всему миру». Под американские ограничения попали Симоньян и ее заместители – Елизавета Бродская, Антон Анисимов и др. Госсекретарь США Энтони Блинкен также обвинил телеканал в участии «в тайных операциях» по вмешательству в дела других стран и в «военных закупках».