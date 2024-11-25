В АП попросили Минцифры доработать поправки о сборе за интернет-рекламу
Минцифры обеспечит доработку поправок к закону «О рекламе», предполагающих установление сбора за распространение интернет-рекламы. Соответствующая рекомендация дана ведомству заместителем главы Администрации президента (АП) Максимом Орешкиным, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с протоколом совещания.
По данным издания, совещание в АП прошло 19 ноября, срок исполнения указан 24 ноября. Согласно инициативе, все рекламодатели в интернете будут обязаны выплачивать 3% с рекламных доходов за квартал. Собеседник «Коммерсанта» уточнил, что обновленный вариант законопроекта должен содержать конкретный алгоритм учета таких доходов. По информации другого источника, уже подписан закрепляющий это протокол.
Минцифры и ФАС получили рекомендацию разработать проект постановления правительства, устанавливающий, что конкретно относится к интернет-рекламе для целей сбора, отмечает издание. Критерии следует разработать совместно с представителями рынка.
«Ведомости» со ссылкой на копию соответствующего письма писали, что 20 ноября президент Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Борис Омельницкий попросил руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко сократить предлагаемый размер сбора за интернет-рекламу с 3 до 1%. В пресс-службе аппарата правительства подтвердили получение письма и отметили, что «оно будет рассмотрено в установленном порядке». В частности, в письме АРИР отмечено, что введение сбора в размере 3% для всех участников цепочки размещения рекламы в интернете приведет к кратному росту ее стоимости, что, в свою очередь, «создаст нерыночные преимущества для рекламы на ТВ, радио, в прессе и наружной рекламы».