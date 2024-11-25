В АП попросили Минцифры доработать поправки о сборе за интернет-рекламу

«Ведомости» со ссылкой на копию соответствующего письма писали, что 20 ноября президент Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Борис Омельницкий попросил руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко сократить предлагаемый размер сбора за интернет-рекламу с 3 до 1%. В пресс-службе аппарата правительства подтвердили получение письма и отметили, что «оно будет рассмотрено в установленном порядке». В частности, в письме АРИР отмечено, что введение сбора в размере 3% для всех участников цепочки размещения рекламы в интернете приведет к кратному росту ее стоимости, что, в свою очередь, «создаст нерыночные преимущества для рекламы на ТВ, радио, в прессе и наружной рекламы».