АРИР попросила правительство снизить размер сбора за интернет-рекламу до 1%

Но в нем, согласно информации «Коммерсанта», указано, что «распространители рекламы и агенты» должны будут отчислять в бюджет 3% с ежеквартальных доходов, полученных от услуг по распространению рекламы в интернете. При этом от его уплаты будут освобождены только вещатели общероссийских обязательных телеканалов, которые вошли в первый и второй мультиплексы («Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ и др.). Отчисления будут направлены на поддержку разработчиков софта из реестра российского ПО и обеспечение «поддержки развития и функционирования информационных ресурсов», указано в том же материале. Ведомством, которое будет контролировать правильность, полноту и своевременность уплаты сбора, согласно данным «Коммерсанта», может быть назначен Роскомнадзор.