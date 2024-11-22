АРИР попросила правительство снизить размер сбора за интернет-рекламу до 1%Его текущий размер в 3% создаст нерыночные преимущества для рекламы в других медиа
Президент Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Борис Омельницкий 20 ноября направил руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко письмо с просьбой сократить предлагаемый размер сбора за интернет-рекламу с 3 до 1% («Ведомости» ознакомились с его копией). В пресс-службе аппарата правительства получение письма подтвердили и отметили, что «оно будет рассмотрено в установленном порядке».
Впервые информация о новом сборе за размещение интернет-рекламы появилась в проекте федерального бюджета на 2025–2027 гг. В нем указано, что допфинансирование нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и госпрограммы «Информационное общество» может осуществляться в том числе за счет «введения обязательных отчислений от деятельности по распространению рекламы и продвижению товаров» в интернете. Федеральный бюджет был принят Госдумой в последнем, третьем, чтении 21 ноября.
При этом размер сбора, принцип его расчета, а также регулятора предлагается установить в тексте законопроекта с поправками в закон «О рекламе», подготовленного ко второму чтению. Он был внесен в Госдуму в апреле 2024 г., а в июле был принят в первом чтении. Изначально в нем предлагалось лишь обязать банки использовать в рекламе кредитов «охлаждающие фразы», чтобы побудить потенциальных клиентов оценивать свои финансовые возможности и риски, прежде чем взять заем. Доработанный ко второму чтению текст законопроекта пока не опубликован в думской базе.
807 млрд руб. составил размер рынка интерактивной рекламы и продвижения в интернете в 2023 г., следует из данных АРИР (учитывает также инновационные сегменты рынка – рекламу у блогеров, в ритейл-медиа и т. д.).
Но в нем, согласно информации «Коммерсанта», указано, что «распространители рекламы и агенты» должны будут отчислять в бюджет 3% с ежеквартальных доходов, полученных от услуг по распространению рекламы в интернете. При этом от его уплаты будут освобождены только вещатели общероссийских обязательных телеканалов, которые вошли в первый и второй мультиплексы («Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ и др.). Отчисления будут направлены на поддержку разработчиков софта из реестра российского ПО и обеспечение «поддержки развития и функционирования информационных ресурсов», указано в том же материале. Ведомством, которое будет контролировать правильность, полноту и своевременность уплаты сбора, согласно данным «Коммерсанта», может быть назначен Роскомнадзор.
Установление сбора в размере 3% для всех участников цепочки размещения рекламы в интернете приведет к кратному росту ее стоимости, что, в свою очередь, «создаст нерыночные преимущества для рекламы на ТВ, радио, в прессе и наружной рекламы», следует из письма АРИР. Другое последствие – рост нагрузки на представителей малого бизнеса, для которых реклама в интернете является одним из ключевых каналов привлечения клиентов, отмечается там же. В результате увеличения стоимости интернет-рекламы они, как указано в письме, вероятно, сократят свою активность по продвижению в интернете и «лишатся части прибыли». Снижение размера сбора до 1% позволит «снизить негативные последствия для отрасли», резюмируется в документе.
В письме АРИР также предлагается внести технические корректировки в текст законопроекта. В частности, в документе указывается, что функция контроля за взиманием сбора, согласно данным «Коммерсанта», передана в РКН, что не совсем логично, поскольку эта служба «не уполномочена собирать платежи в бюджет и контролировать их корректность и своевременность». При этом профильные ведомства – ФНС и Минфин – не участвуют «в процессе расчета и оплаты данного сбора», отмечает АРИР. Вопросы вызывает и то, что база для выплаты сбора, согласно текущей информации, рассчитывается от общей суммы дохода соответствующего лица без вычета суммы иных налогов, что «на практике приведет к двойному налогообложению одной и той же услуги», следует из письма ассоциации.
В РКН запрос «Ведомостей» переадресовали в ФНС, а в Минфине – в Минцифры. «Ведомости» направили запрос в ФНС и Минцифры.
Предложение снизить размер сбора хотя бы до 1% уже частично нивелирует негативные последствия для отрасли, поскольку предлагаемый размер в 3% – «существенная нагрузка» для рекламораспространителей и агентств и фактор дискриминации интернета в сравнении с другими медиа, говорит управляющий директор коммуникационной группы Twiga Сергей Оганджанян: «При этом важно, чтобы сбор в случае его введения применялся в равной степени ко всем участникам рынка».
Любое снижение размера сбора с изначальных 3% было бы полезным для рынка интернет-рекламы, солидарен собеседник «Ведомостей» в другой рекламной группе.
Рынок интернет-рекламы сейчас находится в уязвимом положении: с 2022 г. исчезло огромное количество онлайн-инвентаря для продвижения, поэтому площадки, агентства и даже рекламодатели инвестируют много ресурсов, чтобы сократить его дефицит, продолжает он: «Дополнительная финансовая нагрузка на участников рынка точно не будет способствовать этому процессу».
При этом гендиректор агентства NMi Digital (входит в рекламную группу NMi Group) Анна Планина считает, что снижение размера сбора до 1% «с учетом всех нюансов, связанных с двойным налогообложением», не кажется оптимальным решением.
Решать вопрос о контролирующем ведомстве необходимо, основываясь на правовой природе рекламного сбора, которая на текущий момент неясна, считает адвокат и соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов. Если авторы законопроекта относят его к сборам с точки зрения налогового законодательства и распространяют на него соответствующий правовой режим, то уместнее возложить администрирование сбора на налоговые органы, рассуждает он: «Но если авторы трактуют этот сбор как неналоговый платеж, то выбор РКН имеет основания, поскольку это ведомство контролирует соблюдение законодательства в онлайн-среде».
Более логично в этом случае было бы назначить в качестве регулятора ФНС, поскольку у этой службы и ее территориальных инспекций – более широкие полномочия и больше инструментов для проверки правильности расчета и уплаты подобных обязательных отчислений, говорит юрист налоговой практики юридической фирмы Vegas Lex Хати Абдурахманова.
Двойное налогообложение при взимании указанного сбора, по словам Абдурахмановой, вряд ли возникнет в формально юридическом смысле, поскольку предложенные отчисления предусматривают отдельные базу, ставку и период уплаты, которые не аналогичны другим налогам. Но оно может существовать на практике, говорит юрист из Vegas Lex. Поэтому в законопроекте следует уточнить, что входит в состав доходов от распространения рекламы в интернете, и предоставить плательщику сбора возможность исключить из базы издержки, необходимые для размещения рекламы, считает Абдурахманова.
Вероятность двойного налогообложения можно обсуждать только после того, как появится понимание, какую правовую природу будет носить указанный сбор, этот вопрос ключевой, резюмирует Титов: «Пока этот момент не разрешен, взыскание сбора будет объективно затруднено из-за неопределенности параметров расчета».