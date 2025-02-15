«Просвещение» обратилось в Арбитражный суд с иском к ФАС России
Издательство «Просвещение» обратилось в суд с иском о признании решений и действий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России незаконными, следует из картотеки Абритражного суда Москвы. Первым на это обратил внимание РБК.
Иск был подан 13 февраля. Другие детали в картотеке не сообщаются.
27 января представитель ФАС сообщил «Ведомостям» о признании «Просвещения» нарушившим антимонопольное законодательство. Ведомство выдало издательству предписания снизить цены на школьные учебники по русскому языку, истории и биологии, а также перечислить в бюджет 2 млрд руб. «незаконно полученного дохода».
В апреле 2024 г. ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении издательства. По данным ведомства, «Просвещение» установило монопольно высокие цены на ряд учебников. Опрошенные «Ведомостями» юристы пояснили, что ответственность за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке установлена статьями 14.31 и 14.31.1 КоАП и предусматривает оборотные штрафы. Если компания получает свыше 75% своей выручки на рынке, на котором было совершено нарушение, либо на рынке товаров (работ, услуг), реализация которых осуществляется по регулируемым в соответствии с законодательством ценам, ей грозит штраф в размере от 0,003 до 0,03 суммы выручки.
Во время рассмотрения дела ФАС установила, что рост цен на несколько учебников издательства превысил рост расходов на их производство и реализацию. Это привело к «росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень», уточнили в службе.
В издательстве заявили, что в течение последнего года «Просвещение» предоставило ведомству исчерпывающие данные о ценообразовании на учебники по русскому языку, биологии и истории. Они свидетельствуют об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства, эта позиция остается неизменной.