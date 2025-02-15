Газета
Телеграм
Подкаст
/ Медиа

«Просвещение» обратилось в Арбитражный суд с иском к ФАС России

Ведомости

Издательство «Просвещение» обратилось в суд с иском о признании решений и действий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России незаконными, следует из картотеки Абритражного суда Москвы. Первым на это обратил внимание РБК.

Иск был подан 13 февраля. Другие детали в картотеке не сообщаются.

27 января представитель ФАС сообщил «Ведомостям» о признании «Просвещения» нарушившим антимонопольное законодательство. Ведомство выдало издательству предписания снизить цены на школьные учебники по русскому языку, истории и биологии, а также перечислить в бюджет 2 млрд руб. «незаконно полученного дохода».

В апреле 2024 г. ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении издательства. По данным ведомства, «Просвещение» установило монопольно высокие цены на ряд учебников. Опрошенные «Ведомостями» юристы пояснили, что ответственность за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке установлена статьями 14.31 и 14.31.1 КоАП и предусматривает оборотные штрафы. Если компания получает свыше 75% своей выручки на рынке, на котором было совершено нарушение, либо на рынке товаров (работ, услуг), реализация которых осуществляется по регулируемым в соответствии с законодательством ценам, ей грозит штраф в размере от 0,003 до 0,03 суммы выручки.

Во время рассмотрения дела ФАС установила, что рост цен на несколько учебников издательства превысил рост расходов на их производство и реализацию. Это привело к «росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень», уточнили в службе. 

В издательстве заявили, что в течение последнего года «Просвещение» предоставило ведомству исчерпывающие данные о ценообразовании на учебники по русскому языку, биологии и истории. Они свидетельствуют об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства, эта позиция остается неизменной.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных