«Просвещение» обратилось в Арбитражный суд с иском к ФАС России

В апреле 2024 г. ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении издательства. По данным ведомства, «Просвещение» установило монопольно высокие цены на ряд учебников. Опрошенные «Ведомостями» юристы пояснили, что ответственность за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке установлена статьями 14.31 и 14.31.1 КоАП и предусматривает оборотные штрафы. Если компания получает свыше 75% своей выручки на рынке, на котором было совершено нарушение, либо на рынке товаров (работ, услуг), реализация которых осуществляется по регулируемым в соответствии с законодательством ценам, ей грозит штраф в размере от 0,003 до 0,03 суммы выручки.