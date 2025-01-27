ФАС требует у «Просвещения» перечислить в бюджет 2 млрд рублей

В апреле 2024 г. ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении издательства «Просвещение». Служба, как было указано в ее сообщении, выявила, что издательство установило монопольно высокие цены на учебники по истории, биологии и русскому языку. Ответственность за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке, как пояснили тогда опрошенные «Ведомостями» юристы, установлена статьями 14.31 и 14.31.1 КоАП и предусматривает оборотные штрафы. Если компания получает более 75% своей выручки на рынке, на котором было совершено нарушение, либо на рынке товаров (работ, услуг), реализация которых осуществляется по регулируемым в соответствии с законодательством ценам, ей грозит штраф в размере от 0,003 до 0,03 суммы выручки, уточнили эксперты.