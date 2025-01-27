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ФАС требует у «Просвещения» перечислить в бюджет 2 млрд рублей

Ранее служба выявила у издательства монопольно высокие цены на часть школьных учебников
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

ФАС признала издательство «Просвещение» нарушившим антимонопольное законодательство, сообщили «Ведомостям» в службе. Кроме того, ведомство выдало ему предписания снизить цены на школьные учебники по русскому языку, истории и биологии, а также перечислить в бюджет 2 млрд руб. «незаконно полученного дохода», добавили там же. 

«Просвещение» – крупнейший игрок на рынке учебной литературы России. По итогам 2018 г. (последняя доступная оценка) «Просвещение» контролировало 42% рынка, 30% занимала корпорация «Российский учебник» (входила на тот момент в издательскую группу «Эксмо-АСТ»), остальные 28% делили между собой небольшие игроки. Весь рынок за указанный период в «Эксмо-АСТ» оценивали в 26 млрд руб. В 2019 г. «Просвещение» консолидировало издателя «Бином» (3% рынка), а в 2020 г. – корпорацию «Российский учебник» (порядка 30% рынка). В этом же году ФАС включила «Просвещение» в реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Консолидированная отчетность по всей ГК не раскрывалась публично с 2020 г. Выручка АО «Издательство «Просвещение» по РСБУ в 2023 г. составила 47,8 млрд руб., чистая прибыль – 27,5 млрд руб.

В апреле 2024 г. ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении издательства «Просвещение». Служба, как было указано в ее сообщении, выявила, что издательство установило монопольно высокие цены на учебники по истории, биологии и русскому языку. Ответственность за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке, как пояснили тогда опрошенные «Ведомостями» юристы, установлена статьями 14.31 и 14.31.1 КоАП и предусматривает оборотные штрафы. Если компания получает более 75% своей выручки на рынке, на котором было совершено нарушение, либо на рынке товаров (работ, услуг), реализация которых осуществляется по регулируемым в соответствии с законодательством ценам, ей грозит штраф в размере от 0,003 до 0,03 суммы выручки, уточнили эксперты.

В ходе рассмотрения дела служба установила, что рост цен на ряд учебников издательства по указанным предметам превысил рост расходов на их производство и реализацию, сообщили в ФАС. В результате это привело к «росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень», пояснили там же. 

В течение последнего года «Просвещение» предоставило ФАС исчерпывающие данные о ценообразовании на учебники по русскому языку, биологии и истории, сообщили в издательстве. И они свидетельствуют об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства, эта позиция остается неизменной, резюмировали там же: «Сейчас мы изучаем вопрос о дальнейших шагах для ее отстаивания».

В сентябре 2023 г. на пленарном заседании в Совете Федерации спикер Валентина Матвиенко призвала ФАС проверить ситуацию с резким ростом цен на учебники, выпущенные издательством «Просвещение». Матвиенко тогда заявила, что учебные материалы должны разрабатываться под руководством Минпросвещения, но печатать учебники могут и другие издательства. «Нужно устроить какую-то конкуренцию нормальную, здоровую», – добавила она.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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