ФАС требует у «Просвещения» перечислить в бюджет 2 млрд рублей

ФАС требует у «Просвещения» перечислить в бюджет 2 млрд рублейРанее служба выявила у издательства монопольно высокие цены на часть школьных учебников
ФАС признала издательство «Просвещение» нарушившим антимонопольное законодательство, сообщили «Ведомостям» в службе. Кроме того, ведомство выдало ему предписания снизить цены на школьные учебники по русскому языку, истории и биологии, а также перечислить в бюджет 2 млрд руб. «незаконно полученного дохода», добавили там же.
«Просвещение» – крупнейший игрок на рынке учебной литературы России. По итогам 2018 г. (последняя доступная оценка) «Просвещение» контролировало 42% рынка, 30% занимала корпорация «Российский учебник» (входила на тот момент в издательскую группу «Эксмо-АСТ»), остальные 28% делили между собой небольшие игроки. Весь рынок за указанный период в «Эксмо-АСТ» оценивали в 26 млрд руб. В 2019 г. «Просвещение» консолидировало издателя «Бином» (3% рынка), а в 2020 г. – корпорацию «Российский учебник» (порядка 30% рынка). В этом же году ФАС включила «Просвещение» в реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Консолидированная отчетность по всей ГК не раскрывалась публично с 2020 г. Выручка АО «Издательство «Просвещение» по РСБУ в 2023 г. составила 47,8 млрд руб., чистая прибыль – 27,5 млрд руб.
В апреле 2024 г. ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении издательства «Просвещение». Служба, как было указано в ее сообщении, выявила, что издательство установило монопольно высокие цены на учебники по истории, биологии и русскому языку. Ответственность за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке, как пояснили тогда опрошенные «Ведомостями» юристы, установлена статьями 14.31 и 14.31.1 КоАП и предусматривает оборотные штрафы. Если компания получает более 75% своей выручки на рынке, на котором было совершено нарушение, либо на рынке товаров (работ, услуг), реализация которых осуществляется по регулируемым в соответствии с законодательством ценам, ей грозит штраф в размере от 0,003 до 0,03 суммы выручки, уточнили эксперты.
В ходе рассмотрения дела служба установила, что рост цен на ряд учебников издательства по указанным предметам превысил рост расходов на их производство и реализацию, сообщили в ФАС. В результате это привело к «росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень», пояснили там же.
В течение последнего года «Просвещение» предоставило ФАС исчерпывающие данные о ценообразовании на учебники по русскому языку, биологии и истории, сообщили в издательстве. И они свидетельствуют об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства, эта позиция остается неизменной, резюмировали там же: «Сейчас мы изучаем вопрос о дальнейших шагах для ее отстаивания».
В сентябре 2023 г. на пленарном заседании в Совете Федерации спикер Валентина Матвиенко призвала ФАС проверить ситуацию с резким ростом цен на учебники, выпущенные издательством «Просвещение». Матвиенко тогда заявила, что учебные материалы должны разрабатываться под руководством Минпросвещения, но печатать учебники могут и другие издательства. «Нужно устроить какую-то конкуренцию нормальную, здоровую», – добавила она.