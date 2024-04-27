«Просвещение» передаст права на часть своей интеллектуальной собственности

«Просвещение» – крупнейший игрок на рынке учебной литературы России. По итогам 2018 г. (последняя доступная оценка) «Просвещение» контролировало 42% рынка, 30% занимала корпорация «Российский учебник» (входила на тот момент в издательскую группу «Эксмо-АСТ»), остальные 28% делили между собой небольшие игроки. Весь рынок за указанный период в «Эксмо-АСТ» оценивали в 26 млрд руб. В 2019 г. «Просвещение» консолидировало издателя «Бином» (3% рынка). А в 2020 г. – корпорацию «Российский учебник» (порядка 30% рынка), в этом же году ФАС включила «Просвещение» в реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Консолидированная отчетность по всей ГК не раскрывалась публично с 2020 г. Выручка АО «Издательство "Просвещение"» по РСБУ в 2023 г. составила 47,8 млрд руб., чистая прибыль – 27,5 млрд руб.