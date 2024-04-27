«Просвещение» передаст права на часть своей интеллектуальной собственности

«Просвещение» передаст права на часть своей интеллектуальной собственностиТакое решение связано с возбуждением дела ФАС в отношении издательства, считают эксперты
Совет директоров группы компаний «Просвещение» на заседании 26 апреля поручил менеджменту совместно с представителями органов госвласти разработать план по передаче прав на использование ряда объектов ее интеллектуальной собственности, следует из сообщения ГК. Эти меры были приняты для решения государственных задач по созданию новой учебной литературы, указано там же. Кому и на какие именно объекты интеллектуальной собственности ГК «Просвещение» планирует передать права, ее представитель не уточнил.
«Просвещение» – крупнейший игрок на рынке учебной литературы России. По итогам 2018 г. (последняя доступная оценка) «Просвещение» контролировало 42% рынка, 30% занимала корпорация «Российский учебник» (входила на тот момент в издательскую группу «Эксмо-АСТ»), остальные 28% делили между собой небольшие игроки. Весь рынок за указанный период в «Эксмо-АСТ» оценивали в 26 млрд руб. В 2019 г. «Просвещение» консолидировало издателя «Бином» (3% рынка). А в 2020 г. – корпорацию «Российский учебник» (порядка 30% рынка), в этом же году ФАС включила «Просвещение» в реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Консолидированная отчетность по всей ГК не раскрывалась публично с 2020 г. Выручка АО «Издательство "Просвещение"» по РСБУ в 2023 г. составила 47,8 млрд руб., чистая прибыль – 27,5 млрд руб.
25 сентября 2023 г. на пленарном заседании в Совете Федерации спикер Валентина Матвиенко призвала ФАС проверить ситуацию с резким ростом цен на учебники, выпущенные издательством «Просвещение». Матвиенко тогда заявила, что учебные материалы должны разрабатываться под руководством Минпросвещения, но печатать учебники могут и другие издательства. «Нужно устроить какую-то конкуренцию нормальную, здоровую», – добавила она.
10 апреля 2024 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении издательства «Просвещение». Служба, как было указано в ее сообщении, выявила, что издательство установило монопольно высокие цены на учебники по истории, биологии и русскому языку. Представитель «Просвещения» тогда отметил, что ГК готова предоставить службе всю необходимую информацию, свидетельствующую об отсутствии в его действиях нарушения антимонопольного законодательства.
Ответственность за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке, как пояснили тогда опрошенные «Ведомостями» юристы, установлена статьями 14.31 и 14.31.1 КоАП и предусматривает оборотные штрафы. Если компания получает более 75% своей выручки на рынке, на котором было совершено нарушение, либо на рынке товаров (работ, услуг), реализация которых осуществляется по регулируемым в соответствии с законодательством ценам, ей грозит штраф в размере от 0,003 до 0,03 суммы выручки, уточнили эксперты. Таким образом, «Просвещению» может грозить штраф в размере от 143,4 млн до 1,43 млрд руб.
Решение совета директоров, вероятно, напрямую связано с возбуждением дела ФАС, считает адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин. При обнаружении признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС рассчитывает долю компании на рынке, поясняет он. В случае передачи исключительного имущественного права на ряд учебников или прав на их актуализацию доля ГК, как отмечает эксперт, автоматически сократится. Такое решение позволит избежать и обвинений в установлении монопольно высоких цен, говорит Энтин: «Поскольку формально они будут устанавливаться уже на рыночных основаниях».
Права на часть интеллектуальной собственности «Просвещения» могут быть переданы как государству, так и другим издательствам, думает эксперт: «В данном случае все будет зависеть от решения совета директоров».
Учитывая то, что совет директоров поручил проработать вопрос менеджменту совместно с органами власти, скорее всего, права на часть интеллектуальной собственности ГК могут перейти государству, говорит политолог Константин Калачев: «Государство сейчас ориентировано на усиление регулирования контента, в том числе учебного».