«Просвещению» грозит штраф на сотни миллионов рублей

На сегодняшний день, напоминает Илюхин, кроме «Просвещения» учебники издают лишь отдельные небольшие издательства в очень небольших количествах. В 2012 г. в федеральном перечне было более 2500 наименований учебников, в 2022 г. – около 950. Из них примерно 500 издаются «Просвещением» и подконтрольными ему структурами. К остальным в основном относятся учебники по национальным языкам республик. «Монопольное положение позволяет устанавливать единую цену, безальтернативную и для школы, и для бюджетов регионов», – подчеркнул эксперт. Илюхин считает, что у учителя должно быть право выбора учебника, соответствующего уровню подготовленности его детей.