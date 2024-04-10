«Просвещению» грозит штраф на сотни миллионов рублей

«Просвещению» грозит штраф на сотни миллионов рублейФАС возбудила дело в отношении издательства из-за цен на учебники
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении издательства «Просвещение», сообщила пресс-служба ведомства. Издательство занимает доминирующее положение на рынках школьных учебников.
В сообщении говорится, что ФАС проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы реализованных учебников. Служба выявила, что издательство установило «монопольно высокие» цены на учебники по истории, биологии и русскому языку. «Служба возбудила в отношении издательства «Просвещение» дело о нарушении антимонопольного законодательства», – подчеркивается в сообщении.
25 сентября 2023 г. на пленарном заседании в Совете Федерации спикер Валентина Матвиенко призвала ФАС проверить ситуацию с резким ростом цен на учебники, выпущенные издательством «Просвещение». Матвиенко тогда заявила, что учебные материалы должны разрабатываться под руководством Минпросвещения, но печатать учебники могут и другие издательства. «Нужно устроить какую-то конкуренцию нормальную, здоровую», – добавила она.
Спикер также поручила председателю комитета по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой направить запрос в ФАС с просьбой проверить законность повышения цен. Она подчеркнула, что монополизация рынка недопустима – это влияет на бюджеты регионов.
В «Просвещении» осведомлены о возбуждении ФАС России антимонопольного дела в отношении издательства, однако до настоящего времени никаких официальных документов от службы получено не было, заявил «Ведомостям» представитель издательства. По его словам, «Просвещение» готово предоставить службе всю необходимую информацию, свидетельствующую об отсутствии в его действиях нарушения антимонопольного законодательства.
Нехватка школьных учебников
В начале 2023/2024 учебного года о нехватке школьных учебников сообщали региональные СМИ Санкт-Петербурга, Дагестана, Рязанской, Волгоградской, Калужской, Челябинской, Ивановской областей, а также Забайкалья и Севастополя в период с 1 по 25 сентября. Администрации отдельных районов Санкт-Петербурга признали проблему и пообещали компенсировать дефицит из общего библиотечного фонда, в то время как руководство забайкальских школ указало на нехватку финансирования от регионального правительства. 29 сентября министр просвещения Сергей Кравцов заверил, что ведомство держит на контроле ситуацию с обеспечением российских школ учебниками.
«С 2020 г. (после включения «Просвещения» в реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. – «Ведомости») ценообразование на учебники находится под государственным надзором. В целях обеспечения доступности учебной литературы мы разработали и с 2021 г. применяем систему антимонопольного комплаенса», – добавил он.
«Просвещение» – крупнейший игрок на рынке учебной литературы России. По итогам 2018 г. (последняя доступная оценка) «Просвещение» контролировало 42% рынка, 30% занимала корпорация «Российский учебник» (входила на тот момент в издательскую группу «Эксмо-АСТ»), остальные 28% делили между собой небольшие игроки. Весь рынок за указанный период в «Эксмо-АСТ» оценивали в 26 млрд руб. В 2019 г. «Просвещение» консолидировало издателя «Бином» (3% рынка). А в 2020 г. – корпорацию «Российский учебник» (порядка 30% рынка), в этом же году ФАС включила «Просвещение» в реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Выручка АО «Издательство «Просвещение» по РСБУ в 2023 г. составила 47,8 млрд руб., чистая прибыль – 27,5 млрд руб.
Партнер ЮК «Соничев, Казусь и партнеры» Александр Казусь пояснил «Ведомостям», что ответственность за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке установлена статьями 14.31 и 14.31.1 КоАП и предусматривает оборотные штрафы. В случае если компания получает более 75% своей выручки на рынке, на котором было совершено нарушение, либо на рынке товаров (работ, услуг), реализация которых осуществляется по регулируемым в соответствии с законодательством ценам, ей грозит штраф в размере от 0,003 до 0,03 суммы выручки, добавил эксперт. Таким образом, «Просвещению» грозит штраф в размере от 143,4 млн до 1,43 млрд руб.
Научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС (Президентская академия) Борис Илюхин отмечает, что в течение 10 лет издательство поглотило практически всех своих конкурентов на рынке школьных учебников. В 2020 г. в «Просвещение» вошел самый крупный его конкурент – корпорация «Российский учебник».
На сегодняшний день, напоминает Илюхин, кроме «Просвещения» учебники издают лишь отдельные небольшие издательства в очень небольших количествах. В 2012 г. в федеральном перечне было более 2500 наименований учебников, в 2022 г. – около 950. Из них примерно 500 издаются «Просвещением» и подконтрольными ему структурами. К остальным в основном относятся учебники по национальным языкам республик. «Монопольное положение позволяет устанавливать единую цену, безальтернативную и для школы, и для бюджетов регионов», – подчеркнул эксперт. Илюхин считает, что у учителя должно быть право выбора учебника, соответствующего уровню подготовленности его детей.