Юра Борисов остался без «Оскара» за роль в фильме «Анора»
Российский актер Юрий (Юра) Борисов не получил кинопремию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора» – приз достался американскому актеру Кирану Калкину («Настоящая боль»). Об этом свидетельствуют данные на сайте премии.
На церемонии Роберт Дауни-младший дал высокую оценку игре Юрия Борисова, отметив, что его ждет большое будущее.
«Разве он [Юра Борисов] не был великолепен в «Аноре»? В роли послушного мафиози с совестью. Прорывное выступление, добро пожаловать в большое время, брат. У тебя блестящее будущее, ты в правильном месте», – сказал Дауни-младший.
На «Оскар» в этой номинации также претендовали Эдвард Нортон («Боб Дилан: никому неизвестный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»).
При этом «Анора» стала победителем в номинациях «Лучший монтаж», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший режиссер». Фильм также номинирован на «Оскар» в номинациях «Лучшая актриса» (Майки Мэдисон) и «Лучший фильм».
В феврале Юра Борисов остался без премии Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль второго плана в «Аноре». Приз в этой категории также достался Калкину за роль в фильме «Настоящая боль».
16 февраля «Ведомости» писали, что Борисов не получил премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA), где претендовал на победу в категории «Лучшая мужская роль второстепенного плана» в фильме «Анора». Победу в этой номинации также забрал Калкин с фильмом «Настоящая боль».
Мировая премьера фильма Шона Бэйкера «Анора» состоялась 21 мая 2024 г. Кино рассказывает историю романа между бруклинской стриптизершей и сыном русского олигарха.