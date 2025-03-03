Юра Борисов остался без «Оскара» за роль в фильме «Анора»

«Разве он [Юра Борисов] не был великолепен в «Аноре»? В роли послушного мафиози с совестью. Прорывное выступление, добро пожаловать в большое время, брат. У тебя блестящее будущее, ты в правильном месте», – сказал Дауни-младший.