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Юра Борисов остался без «Оскара» за роль в фильме «Анора»

Ведомости

Российский актер Юрий (Юра) Борисов не получил кинопремию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора» – приз достался американскому актеру Кирану Калкину («Настоящая боль»). Об этом свидетельствуют данные на сайте премии.

На церемонии Роберт Дауни-младший дал высокую оценку игре Юрия Борисова, отметив, что его ждет большое будущее.

«Разве он [Юра Борисов] не был великолепен в «Аноре»? В роли послушного мафиози с совестью. Прорывное выступление, добро пожаловать в большое время, брат. У тебя блестящее будущее, ты в правильном месте», – сказал Дауни-младший.

На «Оскар» в этой номинации также претендовали Эдвард Нортон («Боб Дилан: никому неизвестный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»).

При этом «Анора» стала победителем в номинациях «Лучший монтаж», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший режиссер». Фильм также номинирован на «Оскар» в номинациях «Лучшая актриса» (Майки Мэдисон) и «Лучший фильм».

В феврале Юра Борисов остался без премии Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль второго плана в «Аноре». Приз в этой категории также достался Калкину за роль в фильме «Настоящая боль».

16 февраля «Ведомости» писали, что Борисов не получил премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA), где претендовал на победу в категории «Лучшая мужская роль второстепенного плана» в фильме «Анора». Победу в этой номинации также забрал Калкин с фильмом «Настоящая боль».

Мировая премьера фильма Шона Бэйкера «Анора» состоялась 21 мая 2024 г. Кино рассказывает историю романа между бруклинской стриптизершей и сыном русского олигарха.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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