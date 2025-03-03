«Анора» получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм»Юра Борисов уступил премию за роль второго плана Кирану Калкину
Фильм Шона Бейкера «Анора» получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Сам Бейкер стал обладателем награды в категории «Лучший режиссер», а актриса Майки Мэдисон взяла приз за лучшую женскую роль, сообщается на сайте кинопремии.
На победу в номинации «Лучший фильм» претендовали кинокартины «Бруталист», «Боб Дилан: никому неизвестный», «Конклав», «Дюна: Часть вторая», «Эмилия Перес», «Я все еще здесь», «Мальчишки из "Никеля"», «Субстанция» и «Злая».
«Аноре» также достался «Оскар» за лучший монтаж (Бейкер) и лучший оригинальный сценарий (Бейкер). Снявшийся в этом фильме российский актер Юра Борисов, который был номинантом в категории «Лучшая мужская роль второго плана», премию не получил – она досталась американскому актеру Кирану Калкину («Настоящая боль»). На церемонии награждения Роберт Дауни-младший высоко оценил игру Борисова, отметив, что его ждет большое будущее.
В феврале Юра Борисов остался без премии Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль второго плана в «Аноре». Приз в этой категории также достался Калкину за роль в фильме «Настоящая боль». Кроме того, Борисов не получил премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA), где претендовал на победу в категории «Лучшая мужская роль второстепенного плана» в фильме «Анора». Победу в этой номинации также забрал Калкин.
Мировая премьера «Аноры» состоялась 21 мая 2024 г. В кино рассказывается история романа между бруклинской стриптизершей и сыном русского олигарха.