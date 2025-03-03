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«Анора» получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм»

Юра Борисов уступил премию за роль второго плана Кирану Калкину
Ведомости

Фильм Шона Бейкера «Анора» получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Сам Бейкер стал обладателем награды в категории «Лучший режиссер», а актриса Майки Мэдисон взяла приз за лучшую женскую роль, сообщается на сайте кинопремии.

На победу в номинации «Лучший фильм» претендовали кинокартины «Бруталист», «Боб Дилан: никому неизвестный», «Конклав», «Дюна: Часть вторая», «Эмилия Перес», «Я все еще здесь», «Мальчишки из "Никеля"», «Субстанция» и «Злая».

«Аноре» также достался «Оскар» за лучший монтаж (Бейкер) и лучший оригинальный сценарий (Бейкер). Снявшийся в этом фильме российский актер Юра Борисов, который был номинантом в категории «Лучшая мужская роль второго плана», премию не получил – она досталась американскому актеру Кирану Калкину («Настоящая боль»). На церемонии награждения Роберт Дауни-младший высоко оценил игру Борисова, отметив, что его ждет большое будущее.

В феврале Юра Борисов остался без премии Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль второго плана в «Аноре». Приз в этой категории также достался Калкину за роль в фильме «Настоящая боль». Кроме того, Борисов не получил премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA), где претендовал на победу в категории «Лучшая мужская роль второстепенного плана» в фильме «Анора». Победу в этой номинации также забрал Калкин.

Мировая премьера «Аноры» состоялась 21 мая 2024 г. В кино рассказывается история романа между бруклинской стриптизершей и сыном русского олигарха.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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