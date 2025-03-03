«Анора» получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм»

В феврале Юра Борисов остался без премии Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль второго плана в «Аноре». Приз в этой категории также достался Калкину за роль в фильме «Настоящая боль». Кроме того, Борисов не получил премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA), где претендовал на победу в категории «Лучшая мужская роль второстепенного плана» в фильме «Анора». Победу в этой номинации также забрал Калкин.