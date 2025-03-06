Умер автор Everybody Loves the Sunshine джазмен Рой Айерс

Отмечается, что Айерс «зарекомендовал себя как первопроходец в жанре джаз-фанк и оказал большое влияние на движение неосоул». С 1963 г. музыкант выпустил в качестве сольного исполнителя десятки альбомов. Его самым большим хитом считается Everybody Loves the Sunshine, записанная с созданной им группой Roy Ayers Ubiquity. В настоящее время эта песня набрала более 130 млн прослушиваний на Spotify. Она была перепета целым рядом исполнителей, включая Д’Анджело, Джейми Каллума и Роберта Гласпера.