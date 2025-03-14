Илья Альтшулер покинул пост гендиректора «Афиши»
Илья Альтшулер ушел с должности генерального директора «Афиша», исполняющим обязанности главы компании назначен Евгений Сидоров, который прежде был исполнительным директором. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе «Афиши».
Альтшулер возглавлял «Афишу» с 2021 по 2025 гг. По данным пресс-службы, он «принял решение продолжить карьеру вне компании».
Сидоров ранее отвечал за маркетинг и коммуникации в группе «Открытие». Он также работал с «Авито», авиакомпанией «Аэрофлот» и МТС.