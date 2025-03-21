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Минкультуры модернизирует более 100 театров и 250 музеев к 2030 году

Ведомости

Минкультуры планирует модернизировать более 100 театров и 250 музеев к 2030 г., сообщила статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева на научно-практической конференции «Методология культурных столиц как драйвер социально-экономического развития территорий» в РАНХиГС.

«До конца 2030 г. в рамках нашего федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" мы планируем модернизировать более 100 региональных и муниципальных театров, из которых в этом году обновим 10», – сказала она (цитата по ТАСС).

Будут обновлены и музеи – из запланированных 250 музеев до 2030 г. в текущем году будут модернизированы около 30. Алексеева отметила, что улучшенные учреждения «становятся более привлекательными для наших граждан, что безусловно влияет на увеличение посещаемости».

«Ведомости» писали в июле прошлого года, что за 10 лет в Москве были отреставрированы десятки площадок – в октябре 2023 г. завершилась реконструкция Театра эстрады, отремонтировали театры «Практика» и «Шалом», Театр им. А. С. Пушкина. Летом 2024 г. шли работы по реставрации Центра театра и кино на Поварской и в Хоре солистов. 

Представитель департамента культуры Москвы говорил, что при реставрации восстанавливается лепной декор и облицовка, а с отдельными элементами, требующими полного или частичного восстановления, работают в мастерских. В ведомстве отмечали, что во время реставрационных работ может быть обнаружена ранее утраченная живопись, которая была скрыта слоями краски и шпаклевки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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