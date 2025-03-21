Минкультуры модернизирует более 100 театров и 250 музеев к 2030 году

«Ведомости» писали в июле прошлого года, что за 10 лет в Москве были отреставрированы десятки площадок – в октябре 2023 г. завершилась реконструкция Театра эстрады, отремонтировали театры «Практика» и «Шалом», Театр им. А. С. Пушкина. Летом 2024 г. шли работы по реставрации Центра театра и кино на Поварской и в Хоре солистов.