Минкультуры модернизирует более 100 театров и 250 музеев к 2030 году
Минкультуры планирует модернизировать более 100 театров и 250 музеев к 2030 г., сообщила статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева на научно-практической конференции «Методология культурных столиц как драйвер социально-экономического развития территорий» в РАНХиГС.
«До конца 2030 г. в рамках нашего федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" мы планируем модернизировать более 100 региональных и муниципальных театров, из которых в этом году обновим 10», – сказала она (цитата по ТАСС).
Будут обновлены и музеи – из запланированных 250 музеев до 2030 г. в текущем году будут модернизированы около 30. Алексеева отметила, что улучшенные учреждения «становятся более привлекательными для наших граждан, что безусловно влияет на увеличение посещаемости».
«Ведомости» писали в июле прошлого года, что за 10 лет в Москве были отреставрированы десятки площадок – в октябре 2023 г. завершилась реконструкция Театра эстрады, отремонтировали театры «Практика» и «Шалом», Театр им. А. С. Пушкина. Летом 2024 г. шли работы по реставрации Центра театра и кино на Поварской и в Хоре солистов.
Представитель департамента культуры Москвы говорил, что при реставрации восстанавливается лепной декор и облицовка, а с отдельными элементами, требующими полного или частичного восстановления, работают в мастерских. В ведомстве отмечали, что во время реставрационных работ может быть обнаружена ранее утраченная живопись, которая была скрыта слоями краски и шпаклевки.