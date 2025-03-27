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Минцифры предложило правила расчета отчислений 3% дохода за интернет-рекламу

Ведомости

Минцифры представило правила расчета отчислений 3% дохода за распространение рекламы в интернете. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно предложению, отчисления должен уплачивать заключивший договор с рекламодателем. В частности, если договор с рекламодателем заключил рекламный агент, тогда отчисления от вознаграждения должен уплачивать агент.

Отчисления должны быть уплачены не позднее пятого числа третьего месяца после окончания квартала, в котором получен доход. При неуплате в течение 10 дней со дня получения уведомления недостающей суммы начинается процедура взыскания. Контролирующим ведомством назначается Роскомнадзор.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон , который обязывает распространителей онлайн-рекламы отчислять в федеральный бюджет по 3% дохода за квартал, в конце декабря 2024 г. Нововведение затронет тех, кто распространяет рекламу для привлечения внимания потребителей, находящихся на территории России.

Отчисления не придется платить за рекламу на сайтах, которые принадлежат вещателям теле- и радиоканалов, а также информагентств. Исключение коснется и рекламы на сайтах сетевых изданий, учредителями которых являются государственные или муниципальные органы.

Поправки вступают в силу с 1 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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