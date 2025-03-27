Минцифры предложило правила расчета отчислений 3% дохода за интернет-рекламу
Минцифры представило правила расчета отчислений 3% дохода за распространение рекламы в интернете. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно предложению, отчисления должен уплачивать заключивший договор с рекламодателем. В частности, если договор с рекламодателем заключил рекламный агент, тогда отчисления от вознаграждения должен уплачивать агент.
Отчисления должны быть уплачены не позднее пятого числа третьего месяца после окончания квартала, в котором получен доход. При неуплате в течение 10 дней со дня получения уведомления недостающей суммы начинается процедура взыскания. Контролирующим ведомством назначается Роскомнадзор.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон , который обязывает распространителей онлайн-рекламы отчислять в федеральный бюджет по 3% дохода за квартал, в конце декабря 2024 г. Нововведение затронет тех, кто распространяет рекламу для привлечения внимания потребителей, находящихся на территории России.
Отчисления не придется платить за рекламу на сайтах, которые принадлежат вещателям теле- и радиоканалов, а также информагентств. Исключение коснется и рекламы на сайтах сетевых изданий, учредителями которых являются государственные или муниципальные органы.
Поправки вступают в силу с 1 апреля.