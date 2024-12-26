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Путин подписал закон о сборе за интернет-рекламу в размере 3% дохода

Он содержит ряд исключений
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает распространителей онлайн-рекламы отчислять в федеральный бюджет по 3% дохода за квартал. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в закон «О рекламе», он дополнен новой статьей 18.2 «Обязательные отчисления за распространение рекламы в информационно-телекоммуникационной сети интернет». Нововведение затронет тех, кто распространяет рекламу для привлечения внимания потребителей, находящихся на территории России. Они обязаны будут отчислять по 3% дохода за квартал, полученного от распространения рекламы в интернете.

Закон содержит ряд исключений. В частности, отчисления не придется платить за рекламу на сайтах, которые принадлежат вещателям теле- и радиоканалов, а также информагентств. Исключение коснется и рекламы на сайтах сетевых изданий, учредителями которых являются государственные или муниципальные органы, а также тех, что получали в течение года субсидии из бюджета.

В конце ноября «Ведомости» со ссылкой на копию соответствующего письма сообщали, что президент Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Борис Омельницкий попросил руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко сократить предлагаемый размер сбора за интернет-рекламу с 3 до 1%. В обращении АРИР отмечено, что введение сбора в размере 3% для всех участников цепочки размещения рекламы в интернете приведет к кратному росту ее стоимости, что, в свою очередь, «создаст нерыночные преимущества для рекламы на ТВ, радио, в прессе и наружной рекламы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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