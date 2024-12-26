Путин подписал закон о сборе за интернет-рекламу в размере 3% дохода

В конце ноября «Ведомости» со ссылкой на копию соответствующего письма сообщали, что президент Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Борис Омельницкий попросил руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко сократить предлагаемый размер сбора за интернет-рекламу с 3 до 1%. В обращении АРИР отмечено, что введение сбора в размере 3% для всех участников цепочки размещения рекламы в интернете приведет к кратному росту ее стоимости, что, в свою очередь, «создаст нерыночные преимущества для рекламы на ТВ, радио, в прессе и наружной рекламы».