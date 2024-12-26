Путин подписал закон о сборе за интернет-рекламу в размере 3% дохода

Путин подписал закон о сборе за интернет-рекламу в размере 3% доходаОн содержит ряд исключений
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает распространителей онлайн-рекламы отчислять в федеральный бюджет по 3% дохода за квартал. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения внесены в закон «О рекламе», он дополнен новой статьей 18.2 «Обязательные отчисления за распространение рекламы в информационно-телекоммуникационной сети интернет». Нововведение затронет тех, кто распространяет рекламу для привлечения внимания потребителей, находящихся на территории России. Они обязаны будут отчислять по 3% дохода за квартал, полученного от распространения рекламы в интернете.
Закон содержит ряд исключений. В частности, отчисления не придется платить за рекламу на сайтах, которые принадлежат вещателям теле- и радиоканалов, а также информагентств. Исключение коснется и рекламы на сайтах сетевых изданий, учредителями которых являются государственные или муниципальные органы, а также тех, что получали в течение года субсидии из бюджета.
В конце ноября «Ведомости» со ссылкой на копию соответствующего письма сообщали, что президент Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Борис Омельницкий попросил руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко сократить предлагаемый размер сбора за интернет-рекламу с 3 до 1%. В обращении АРИР отмечено, что введение сбора в размере 3% для всех участников цепочки размещения рекламы в интернете приведет к кратному росту ее стоимости, что, в свою очередь, «создаст нерыночные преимущества для рекламы на ТВ, радио, в прессе и наружной рекламы».