Цены на ТВ-рекламу на некоторых каналах в 2025 году вырастут еще на 5–15%Повышение, в частности, затронуло «2x2», СТС, ТНТ и «Матч ТВ»
Национальный рекламный альянс (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ) в понедельник, 9 декабря, дополнительно повысил расценки размещения федеральной ТВ-рекламы в 2025 г. на некоторых федеральных каналах на 5–15%. Это следует из оценки трех крупных рекламных групп и агентств на основе обновленной базовой схемы расчета стоимости телерекламы на 2025 г. (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Наиболее существенно – на 15% – стоимость размещения рекламы вырастет у телеканала «2x2» (входит в холдинг «Газпром-медиа», ГПМ), отмечается в расчетах, представленных собеседниками «Ведомостей». На 10% она увеличится у таких вещателей, как СТС (принадлежит «Национальной медиа группе»; НМГ), а также ТНТ и «Матч ТВ» (оба канала входят в ГПМ), указано там же. На 5% расценки на размещение телерекламы НРА повысил на «Первом канале», «Пятом канале» (НМГ), РЕН ТВ (НМГ), «ТВ 3» (ГПМ), «Пятнице» (ГПМ), «ТНТ 4» (ГПМ) и «Муз ТВ» («Медиа 1»).