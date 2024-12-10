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Цены на ТВ-рекламу на некоторых каналах в 2025 году вырастут еще на 5–15%

Повышение, в частности, затронуло «2x2», СТС, ТНТ и «Матч ТВ»
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Национальный рекламный альянс (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ) в понедельник, 9 декабря, дополнительно повысил расценки размещения федеральной ТВ-рекламы в 2025 г. на некоторых федеральных каналах на 5–15%. Это следует из оценки трех крупных рекламных групп и агентств на основе обновленной базовой схемы расчета стоимости телерекламы на 2025 г. (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Наиболее существенно – на 15% – стоимость размещения рекламы вырастет у телеканала «2x2» (входит в холдинг «Газпром-медиа», ГПМ), отмечается в расчетах, представленных собеседниками «Ведомостей». На 10% она увеличится у таких вещателей, как СТС (принадлежит «Национальной медиа группе»; НМГ), а также ТНТ и «Матч ТВ» (оба канала входят в ГПМ), указано там же. На 5% расценки на размещение телерекламы НРА повысил на «Первом канале», «Пятом канале» (НМГ), РЕН ТВ (НМГ), «ТВ 3» (ГПМ), «Пятнице» (ГПМ), «ТНТ 4» (ГПМ) и «Муз ТВ» («Медиа 1»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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