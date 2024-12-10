Цены на ТВ-рекламу на некоторых каналах в 2025 году вырастут еще на 5–15%

Наиболее существенно – на 15% – стоимость размещения рекламы вырастет у телеканала «2x2» (входит в холдинг «Газпром-медиа», ГПМ), отмечается в расчетах, представленных собеседниками «Ведомостей». На 10% она увеличится у таких вещателей, как СТС (принадлежит «Национальной медиа группе»; НМГ), а также ТНТ и «Матч ТВ» (оба канала входят в ГПМ), указано там же. На 5% расценки на размещение телерекламы НРА повысил на «Первом канале», «Пятом канале» (НМГ), РЕН ТВ (НМГ), «ТВ 3» (ГПМ), «Пятнице» (ГПМ), «ТНТ 4» (ГПМ) и «Муз ТВ» («Медиа 1»).