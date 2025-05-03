Сотрудникам «Голоса Америки» разрешили вернуться к работе
Сотрудники радиокомпании «Голос Америки» (Voice of America, VOA, считается в России иноагентом) могут официально возобновить работу на следующей неделе, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на письмо минюста США. Более 1300 сотрудников VOA ранее ушли в отпуск после решения президента США Дональда Трампа ликвидировать Агентство США по глобальным медиа (USAGM).
Вещательная компания фактически не работает с марта, напоминает газета. Тогда Трамп решил прекратить финансирование USAGM, которое управляет «Голосом Америки», «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (считается иноагентом и признано нежелательным на территории РФ) и другими СМИ. В письме минюста говорится, что доступ к учетным записям сотрудников будет восстановлен, и они могут начать «поэтапное возвращение» в офис и возобновить работу на следующей неделе.
Директор Voice of America Майкл Абрамовиц из-за решения Трампа ранее подал иск против правительства, пишет WP. Были поданы и другие иски, и в результате окружной судья США Ройс Ламберт заявил, что указ «был произвольным и, вероятно, превышал полномочия президента». На этой неделе федеральная апелляционная коллегия в Вашингтоне согласилась с Ламбертом и поддержала приказ о возобновлении работы VOA на время рассмотрения апелляции.
9 февраля глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и бизнесмен Илон Маск призвал закрыть «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» и «Голос Америки». По его словам, это просто «сумасшедшие радикальные левые», которые «разговаривают сами с собой и сжигают при этом $1 млрд в год из карманов американских налогоплательщиков». 14 марта конгресс США принял законопроект о финансировании работы правительства, после чего Трамп поручил своей администрации сократить функции нескольких агентств до минимума, требуемого законом. В их числе было и USAGM.