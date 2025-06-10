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СМИ: рэпер Канье Уэст сменил имя на Йе Йе

Ведомости

Американский рэпер Канье Уэст вновь сменил имя – теперь он Йе Йе. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на документы.

По данным газеты, финансовый директор рэпера Хуссейн Лалани подал новую деловую документацию, в которой компании Уэста, включая Yeezy Apparel, Yeezy Record Label, LLC и Getting Out Our Dreams Inc, указывают владельца под новым именем.

Уэст первый раз изменил имя в 2021 г. на Йе. В официальных документах говорилось, что он принял такое решение «по личным причинам», пишет New York Post. До этого он несколько раз называл свое имя при рождении «рабским».

Помимо музыкальной карьеры Уэст известен своими провокационными поступками и резкими высказываниями. Так, в феврале он как дизайнер представил футболку со свастикой. «Я хотел сделать эту футболку много лет. Мой самый большой перформанс на данный момент», – написал он в X.

С начала февраля Уэст активно публиковал на своей странице в X провокационные и радикальные заявления антисемитского и расистского характера. Он также призвал президента США Дональда Трампа освободить рэпера Шона «Пи-Дидди» Комбса, обвиняемого в насилии над детьми и торговле людьми.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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