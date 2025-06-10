СМИ: рэпер Канье Уэст сменил имя на Йе Йе
Американский рэпер Канье Уэст вновь сменил имя – теперь он Йе Йе. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на документы.
По данным газеты, финансовый директор рэпера Хуссейн Лалани подал новую деловую документацию, в которой компании Уэста, включая Yeezy Apparel, Yeezy Record Label, LLC и Getting Out Our Dreams Inc, указывают владельца под новым именем.
Уэст первый раз изменил имя в 2021 г. на Йе. В официальных документах говорилось, что он принял такое решение «по личным причинам», пишет New York Post. До этого он несколько раз называл свое имя при рождении «рабским».
Помимо музыкальной карьеры Уэст известен своими провокационными поступками и резкими высказываниями. Так, в феврале он как дизайнер представил футболку со свастикой. «Я хотел сделать эту футболку много лет. Мой самый большой перформанс на данный момент», – написал он в X.
С начала февраля Уэст активно публиковал на своей странице в X провокационные и радикальные заявления антисемитского и расистского характера. Он также призвал президента США Дональда Трампа освободить рэпера Шона «Пи-Дидди» Комбса, обвиняемого в насилии над детьми и торговле людьми.