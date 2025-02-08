Канье Уэст представил футболку со свастикой
Рэпер и дизайнер одежды Канье Уэст представил футболку со свастикой.
«Я хотел сделать эту футболку много лет. Мой самый большой перформанс на данный момент», – написал он в X. Будет ли это новая линейка одежды от Уэста, не уточняется.
С начала февраля Уэст активно публикует на своей странице в X провокационные и радикальные заявления антисемитского и расистского характера. Он также призвал президента США Дональда Трампа освободить рэпера Шона «Пи-Дидди» Комбса, обвиняемого в насилии над детьми и торговле людьми.
На фоне заявлений от рэпера в соцсетях отписались другие знаменитости. 7 февраля российский дизайнер Гоша Рубчинский объявил о прекращении сотрудничества с брендом одежды и обуви Yeezy американского рэпера. При этом неизвестно, являются ли действия Уэста причиной решения Рубчинского.