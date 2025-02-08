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Канье Уэст представил футболку со свастикой

Ведомости

Рэпер и дизайнер одежды Канье Уэст представил футболку со свастикой. 

«Я хотел сделать эту футболку много лет. Мой самый большой перформанс на данный момент», – написал он в X. Будет ли это новая линейка одежды от Уэста, не уточняется.

С начала февраля Уэст активно публикует на своей странице в X провокационные и радикальные заявления антисемитского и расистского характера. Он также призвал президента США Дональда Трампа освободить рэпера Шона «Пи-Дидди» Комбса, обвиняемого в насилии над детьми и торговле людьми.

На фоне заявлений от рэпера в соцсетях отписались другие знаменитости. 7 февраля российский дизайнер Гоша Рубчинский объявил о прекращении сотрудничества с брендом одежды и обуви Yeezy американского рэпера. При этом неизвестно, являются ли действия Уэста причиной решения Рубчинского.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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