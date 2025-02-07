Рубчинский заявил о прекращении сотрудничества с брендом Yeezy Канье Уэста
Российский дизайнер Гоша Рубчинский объявил о прекращении сотрудничества с брендом одежды и обуви Yeezy американского рэпера Канье Уэста. Об этом он написал на странице в Instagram
«Наше партнерство с брендом Yeezy подошло к концу. <...> Я глубоко благодарен Йе и всей команде Yeezy за сотрудничество и уникальный опыт, который навсегда останется в моем сердце», – отметил Рубчинский.
По его словам, декабрьская коллекция бренда была последней в совместной работе дизайнера и рэпера. Кроме того, Рубчинский анонсировал перезапуск собственного бренда, который состоится в 2025 г.
Рубчинский стал новым главным дизайнером Yeezy в декабре 2023 г. Тогда же дизайнер объявил о прекращении сотрудничества с брендом Comme des Garçons. До этого он принимал участие в создании альбома Канье Уэста Vultures.
Рубчинский – один из наиболее известных в мире российских дизайнеров. Он родился в Москве в 1984 г. Свой одноименный бренд запустил в 2008 г. С 2012 г. развивал собственный бренд под крылом Comme des Garçons. На счету дизайнера есть несколько коллабораций с крупными брендами, в том числе Burberry, Levi’s и Adidas. Рубчинский ввел в моду кириллицу и принты, которые ассоциируются с Россией и эпохой 90-х.