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Рубчинский заявил о прекращении сотрудничества с брендом Yeezy Канье Уэста

Ведомости

Российский дизайнер Гоша Рубчинский объявил о прекращении сотрудничества с брендом одежды и обуви Yeezy американского рэпера Канье Уэста. Об этом он написал на странице в Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Наше партнерство с брендом Yeezy подошло к концу. <...> Я глубоко благодарен Йе и всей команде Yeezy за сотрудничество и уникальный опыт, который навсегда останется в моем сердце», – отметил Рубчинский.

По его словам, декабрьская коллекция бренда была последней в совместной работе дизайнера и рэпера. Кроме того, Рубчинский анонсировал перезапуск собственного бренда, который состоится в 2025 г.

Рубчинский стал новым главным дизайнером Yeezy в декабре 2023 г. Тогда же дизайнер объявил о прекращении сотрудничества с брендом Comme des Garçons. До этого он принимал участие в создании альбома Канье Уэста Vultures.

Рубчинский – один из наиболее известных в мире российских дизайнеров. Он родился в Москве в 1984 г. Свой одноименный бренд запустил в 2008 г. С 2012 г. развивал собственный бренд под крылом Comme des Garçons. На счету дизайнера есть несколько коллабораций с крупными брендами, в том числе Burberry, Levi’s и Adidas. Рубчинский ввел в моду кириллицу и принты, которые ассоциируются с Россией и эпохой 90-х.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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