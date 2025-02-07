Рубчинский заявил о прекращении сотрудничества с брендом Yeezy Канье Уэста

Рубчинский – один из наиболее известных в мире российских дизайнеров. Он родился в Москве в 1984 г. Свой одноименный бренд запустил в 2008 г. С 2012 г. развивал собственный бренд под крылом Comme des Garçons. На счету дизайнера есть несколько коллабораций с крупными брендами, в том числе Burberry, Levi’s и Adidas. Рубчинский ввел в моду кириллицу и принты, которые ассоциируются с Россией и эпохой 90-х.