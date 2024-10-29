Adidas и рэпер Канье Уэст договорились о прекращении судебных разбирательств

В 2022 г. Adidas прекратила выпуск коллекции Yeezy после разрыва отношений с модным брендом Уэста из-за антисемитских высказываний рэпера. Компания завершила 2023 г. с чистым убытком в размере 14 млн евро. В мае прошлого года газета The Wall Street Journal сообщала, что на складах Adidas скопились кроссовки на $1,3 млрд, которые компания не может распродать. Разрыв партнерства с Yeezy привел к потере потенциальной выручки в размере примерно 500 млн евро. При этом Гульден исключил возобновление партнерства с брендом.