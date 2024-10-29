Adidas и рэпер Канье Уэст договорились о прекращении судебных разбирательств
Спортивный бренд Adidas во внесудебном порядке договорился с рэпером Канье Уэстом о прекращении разбирательств. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на генерального директора компании Бьорна Гульдена.
По его словам, стороны отказались от претензий друг к другу в рамках соглашения, которое не включает в себя выплату от бренда бывшему партнеру. Adidas намерена направить на благотворительность средства, вырученные от продажи кроссовок Yeezy.
В 2022 г. Adidas прекратила выпуск коллекции Yeezy после разрыва отношений с модным брендом Уэста из-за антисемитских высказываний рэпера. Компания завершила 2023 г. с чистым убытком в размере 14 млн евро. В мае прошлого года газета The Wall Street Journal сообщала, что на складах Adidas скопились кроссовки на $1,3 млрд, которые компания не может распродать. Разрыв партнерства с Yeezy привел к потере потенциальной выручки в размере примерно 500 млн евро. При этом Гульден исключил возобновление партнерства с брендом.
Согласно предварительному отчету Adidas, в III квартале 2024 г. компания увеличила выручку на 7% до 6,4 млрд евро. Продажи выросли за счет реализации моделей Samba и Gazelle.