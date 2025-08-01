Минкульт отозвал прокатное удостоверение у драмеди «Прости, детка»
Министерство культуры РФ со 2 августа отозвало прокатное удостоверение у драмеди «Прости, детка». Об этом сообщил дистрибьютор фильма «Экспонента фильм» в Telegram-канале.
Официальные причины решения пока не сообщаются.
Фильм режиссера Евы Виктор рассказывает историю преподавательницы провинциального университета, которая пытается справиться с травмой, пережитой в колледже. Премьера картины состоялась в 2025 г. на кинофестивале «Сандэнс», где она была удостоена приза за лучший сценарий.