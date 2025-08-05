Овечкин может получить несколько сотен миллионов рублей по контракту с «Яндексом»

Как выяснили «Ведомости», хоккеист Александр Овечкин стал амбассадором «Яндекса». Контракт, который эксперты оценивают в сумму от нескольких сот миллионов до 3 млрд руб., рассчитан на три года. Точные финансовые условия сделки не раскрываются, но представители рынка называют ее одной из самых крупных в российской рекламной индустрии.