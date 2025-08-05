Овечкин может получить несколько сотен миллионов рублей по контракту с «Яндексом»
Как выяснили «Ведомости», хоккеист Александр Овечкин стал амбассадором «Яндекса». Контракт, который эксперты оценивают в сумму от нескольких сот миллионов до 3 млрд руб., рассчитан на три года. Точные финансовые условия сделки не раскрываются, но представители рынка называют ее одной из самых крупных в российской рекламной индустрии.
Соглашение имеет взаимовыгодный характер: «Яндекс» получает в партнеры самого титулованного российского хоккеиста, а Овечкин — статус лица ведущей технологической компании. «Образ Овечкина должен работать на все целевые аудитории», — считает гендиректор PR-агентства Lavry Андрей Червонский.
Управляющий партнер Depot Алексей Андреев отмечает, что подобные инвестиции оправданы: для «Яндекса» это возможность усилить узнаваемость на внутреннем и зарубежных рынках.
Согласно условиям контракта, хоккеист займется продвижением продуктов и сервисов компании, в том числе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск», приложения «Яндекс.Go», сервиса доставки «Яндекс.Еда».