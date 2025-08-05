Александр Овечкин станет лицом сервисов «Яндекса»

Выручка МКПАО «Яндекс» в 2024 г. выросла на 37% в сравнении с 2023 г. и достигла 1,095 трлн руб., впервые превысив 1 трлн руб., следует из финансовой отчетности компании по МСФО за указанный период. Скорректированная EBITDA увеличилась на 56% до 188,6 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль – на 94% до 100,9 млрд руб. В первом полугодии 2025 г. выручка «Яндекса» увеличилась на 34% в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. до 639 млрд руб., а скорректированная EBITDA – на 35% до 114,9 млрд руб., отмечается в отчетности компании по МСФО за этот период. Скорректированная чистая прибыль незначительно, но сократилась – на 2% до 43,2 млрд руб. Выручка сегмента «Плюс» и развлекательные сервисы» у компании в январе – июне 2025 г. выросла на 46% к тому же периоду 2024 г. до 62,2 млрд руб., а скорректированная EBITDA достигла 4,3 млрд руб.