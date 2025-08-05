Александр Овечкин станет лицом сервисов «Яндекса»Также компания приобрела права на создание кинопроекта о хоккеисте
Александр Овечкин подписал амбассадорский контракт с «Яндексом» сроком на три года, рассказал «Ведомостям» представитель этой компании. Сумму контракта он не раскрыл. Согласно условиям сотрудничества, хоккеист займется продвижением продуктов и сервисов компании, в том числе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск», приложения «Яндекс.Go» (в частности, позволяет заказывать такси, поездки на самокатах и велосипедах), сервиса доставки еды и продуктов «Яндекс.Еда».
Кроме того, в рамках сотрудничества продюсерский центр «Яндекса» – «Плюс Студия» приобрел у Овечкина и его представителей права на создание кинопроекта, основанного на биографии хоккеиста, рассказали в компании. Их стоимость представитель «Яндекса» также не назвал.
В апреле Овечкин, нападающий «Вашингтон кэпиталз», превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, забив 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» и став лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Установление нового рекорда принесло ему престижную спортивную премию ESPY в номинации «Рекордное достижение». Овечкин – первый хоккеист, удостоенный этой награды. Кроме того, спортсмен возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых хоккеистов в истории НХЛ, согласно данным Sportrac и DraftKings Sportsbook. За 20 сезонов в лиге 39-летний форвард заработал $161,72 млн.
Амбассадорский контракт с Овечкиным мог обойтись «Яндексу» в несколько сотен миллионов рублей, оценил гендиректор PR-агентства Lavry (входит в рекламную группу MG Group) Андрей Червонский. Значительно более высокую оценку дал управляющий партнер брендингового агентства Depot Алексей Андреев: по его мнению, сумма контракта за весь период может доходить до 3 млрд руб.
Сотрудничество «Яндекса» и Овечкина выгодно обеим сторонам, солидарны Червонский и Андреев. Овечкин станет лицом одной из крупнейших российских компаний, сервисы которой охватывают большое количество россиян и жителей некоторых зарубежных стран, а также являются лидерами на многих рынках в России, говорит Андреев. «Яндекс» при этом получит для своих маркетинговых целей, возможно, главную современную легенду мирового хоккея с отличной репутацией и патриотической позицией, продолжает Червонский: «Образ Овечкина должен работать на все целевые аудитории».
Потенциал кинопроекта об Овечкине также можно оценить как крайне значительный, считает главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый: «Хоккей – один из самых популярных видов спорта в России, а Овечкин – одна из главных звезд в истории этого вида спорта».
Выручка МКПАО «Яндекс» в 2024 г. выросла на 37% в сравнении с 2023 г. и достигла 1,095 трлн руб., впервые превысив 1 трлн руб., следует из финансовой отчетности компании по МСФО за указанный период. Скорректированная EBITDA увеличилась на 56% до 188,6 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль – на 94% до 100,9 млрд руб. В первом полугодии 2025 г. выручка «Яндекса» увеличилась на 34% в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. до 639 млрд руб., а скорректированная EBITDA – на 35% до 114,9 млрд руб., отмечается в отчетности компании по МСФО за этот период. Скорректированная чистая прибыль незначительно, но сократилась – на 2% до 43,2 млрд руб. Выручка сегмента «Плюс» и развлекательные сервисы» у компании в январе – июне 2025 г. выросла на 46% к тому же периоду 2024 г. до 62,2 млрд руб., а скорректированная EBITDA достигла 4,3 млрд руб.