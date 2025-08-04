Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ

В апреле Овечкин превзошел рекорд НХЛ по количеству голов, забив 897 шайб и обойдя Уэйна Гретцки с 894 голами. Он стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забросив 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк айлендерс» 6 апреля и побив рекорд канадца Уэйна Гретцки. Тогда президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста с рекордом.