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Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ

Ведомости

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин занял первое место в рейтинге игроков лиги по заработанным деньгам за карьеру. Об этом сообщил Sportrac.

По данным портала, Овечкин заработал $161,72 млн. Второе место занял канадский форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби ($155,89 млн), третье – российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин ($146,87 млн).

В апреле Овечкин превзошел рекорд НХЛ по количеству голов, забив 897 шайб и обойдя Уэйна Гретцки с 894 голами. Он стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забросив 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк айлендерс» 6 апреля и побив рекорд канадца Уэйна Гретцки. Тогда президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста с рекордом.

29 мая клуб Washington Capitals объявил, что окончательное решение относительно дальнейшей карьеры Овечкина после сезона НХЛ 2025–2026 гг. еще не принято. Это заявление было сделано после того, как обладатели абонементов получили электронное письмо, где говорилось, что следующий сезон станет для нападающего последним.

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