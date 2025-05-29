Washington Capitals: вопрос о будущем Овечкина в НХЛ еще не решен
Клуб Washington Capitals сообщил, что окончательное решение относительно дальнейшей карьеры российского нападающего Александра Овечкина в НХЛ еще не принято. Об этом говорится в заявлении команды, опубликованном в социальной сети X.
«Решение о будущем Алекса Овечкина после сезона НХЛ 2025–2026 гг. пока не принято», – написал клуб.
Команда сделала данное заявление после того, как обладатели абонементов получили электронное письмо, в котором говорилось, что следующий сезон станет для Овечкина последним. «Письмо было отправлено сотрудником корпоративного отдела продаж и ошибочно содержало намек на то, что следующий год станет для Алекса Овечкина последним», – пояснили в команде.
В апреле Овечкин превзошел рекорд НХЛ по числу голов, забив 897 шайб и обойдя Уэйна Гретцки с 894 голами. Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк айлендерс» 6 апреля и побив рекорд канадца Гретцки.
Президент Владимир Путин поздравил хоккеиста с рекордом, отметив, что это достижение стало не только личным успехом спортсмена, но и «настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами». Американский лидер Дональд Трамп назвал российского хоккеиста-рекордсмена великим.
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила 11 апреля общегородским праздником в честь Овечкина.