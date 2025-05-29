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Washington Capitals: вопрос о будущем Овечкина в НХЛ еще не решен

Ведомости

Клуб Washington Capitals сообщил, что окончательное решение относительно дальнейшей карьеры российского нападающего Александра Овечкина в НХЛ еще не принято. Об этом говорится в заявлении команды, опубликованном в социальной сети X.

«Решение о будущем Алекса Овечкина после сезона НХЛ 2025–2026 гг. пока не принято», – написал клуб.

Команда сделала данное заявление после того, как обладатели абонементов получили электронное письмо, в котором говорилось, что следующий сезон станет для Овечкина последним. «Письмо было отправлено сотрудником корпоративного отдела продаж и ошибочно содержало намек на то, что следующий год станет для Алекса Овечкина последним», – пояснили в команде.

В апреле Овечкин превзошел рекорд НХЛ по числу голов, забив 897 шайб и обойдя Уэйна Гретцки с 894 голами. Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк айлендерс» 6 апреля и побив рекорд канадца Гретцки.

Президент Владимир Путин поздравил хоккеиста с рекордом, отметив, что это достижение стало не только личным успехом спортсмена, но и «настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами». Американский лидер Дональд Трамп назвал российского хоккеиста-рекордсмена великим.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила 11 апреля общегородским праздником в честь Овечкина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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