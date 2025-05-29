Washington Capitals: вопрос о будущем Овечкина в НХЛ еще не решен

Команда сделала данное заявление после того, как обладатели абонементов получили электронное письмо, в котором говорилось, что следующий сезон станет для Овечкина последним. «Письмо было отправлено сотрудником корпоративного отдела продаж и ошибочно содержало намек на то, что следующий год станет для Алекса Овечкина последним», – пояснили в команде.