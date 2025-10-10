Газета
Медиа

Леди Гага снимется во второй части «Дьявол носит Prada»

Ведомости

Певица и актриса Леди Гага снимется в сиквеле «Дьявол носит Prada». Об этом пишет Variety.

Ее заметили на съемочной площадке в Милане. Это станет первым появлением артистки на большом экране после «Джокера: Безумие на двоих», вышедшего в 2024 г. При этом в этом году она исполнила эпизодическую роль в сериале «Уэнздей» от Netflix.

Оригинальный «Дьявол носит Prada» вышел в 2006 г. Роли в картине, основанной на романе Лорен Вайсбергер 2003 г., исполнили Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи.

История первой части рассказывает о начинающей журналистке Андреа Сакс, которая устраивается на работу в глянцевый журнал мод Runway. Весь сюжет строится на попытке Сакс «сработаться» с деспотичным главным редактором Мирандой Пристли.

Официально подробности сюжета второй части не раскрываются. По данным Variety, сюжет расскажет о карьере Пристли на фоне упадка традиционного журнального бизнеса. 

Гага уже исполняла роль в фильме о фэшн-индустрии. В 2021 г. в прокат вышел фильм «Дом Gucci» Ридли Скотта, где Гага сыграла Патрицию Реджани – возлюбленную главы модного дома Gucci Маурицио Гуччи. 

