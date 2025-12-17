Reuters: Warner Bros. откажется от предложения Paramount в пользу Netflix
Совет директоров Warner Bros. Discovery (WBD), вероятно, посоветует акционерам отклонить предложение Paramount о покупке компании, сделав выбор в пользу Netflix. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
При этом компания Affinity Partners Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, вышла из борьбы за возможное поглощение WBD.
О намерении Netflix купить WBD $82,7 млрд стало известно 5 декабря: советы директоров обеих компаний единогласно одобрили соглашение. Закрытие сделки зависит от регуляторных разрешений и голосования акционеров Warner Bros. Ожидается, что она будет завершена через 12–18 месяцев.
8 декабря Paramount объявил, что намерен сделать конкурентное предложение, превышающее заявку Netflix на $18 млрд. В тот же день Трамп заявил, что сделку Netflix и WBD следует пересмотреть, так как объединенная компания может получить «слишком большую долю рынка». Он добавил, что лично примет участие в рассмотрении этого вопроса.