Reuters: Warner Bros. откажется от предложения Paramount в пользу Netflix

8 декабря Paramount объявил, что намерен сделать конкурентное предложение, превышающее заявку Netflix на $18 млрд. В тот же день Трамп заявил, что сделку Netflix и WBD следует пересмотреть, так как объединенная компания может получить «слишком большую долю рынка». Он добавил, что лично примет участие в рассмотрении этого вопроса.