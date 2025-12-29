Сборы кинотеатров выросли на 10% в 2025 году

В июне «Ведомости» писали, что с апреля 2025 г. Москва запустила систему рибейтов для создания международных кинопроектов: кинопроизводители получат возможность компенсировать до 30% затрат на съемки в городе. Планируется, что к 2030 г. в Москве будет сниматься до 80% российских кинопроектов, говорят в департаменте культуры Москвы.