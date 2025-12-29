Газета
Сборы кинотеатров выросли на 10% в 2025 году

Они составили почти 50 млрд рублей
Ведомости

Сборы кинотеатров в 2025 г. выросли до 49,6 млрд руб. – это на 10% больше показателей прошлого года. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщила министр культуры Ольга Любимова.

За текущий год кинотеатры посетили около 116 млн человек. Ключевые премьеры новогоднего периода 2026 г. – семейные фильмы «Буратино», «Чебурашка 2» и «Простоквашино», рассказала министр.

«Ожидается, что в 2026 г. аудитория отечественных фильмов увеличится еще на 10 млн человек, а общий объем рынка кинопроката по итогам 2025 г. достигнет 50 млрд руб.», – сказала она.

По утвержденному бюджету объем субсидий в следующем году составил 10,4 млрд руб. для Фонда кино и 3,8 млрд руб. для Минкульта.

«Ведомости» отмечали, что в 2025 г. в топ-10 самых успешных кинорелизов попали сразу четыре сказки – «Волшебник Изумрудного города», «Финист. Первый богатырь», «Горыныч», «Алиса в Стране чудес», собравшие совокупно почти 8,8 млрд руб. В следующем году к выходу в прокат заявлены около 20 новых киносказок и детско-семейных фэнтези.

В июне «Ведомости» писали, что с апреля 2025 г. Москва запустила систему рибейтов для создания международных кинопроектов: кинопроизводители получат возможность компенсировать до 30% затрат на съемки в городе. Планируется, что к 2030 г. в Москве будет сниматься до 80% российских кинопроектов, говорят в департаменте культуры Москвы.

