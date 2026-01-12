В Новый год обращение Путина посмотрели по телевизору 64 млн человек
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина, вышедшее в эфир а 31 декабря 2025 г., посмотрели 64 млн жителей страны старше четырех лет. Это 46,6% аудитории указанного возраста, следует из данных Mediascope, предоставленных «Ведомостям».
Трансляция обращения велась на 30 телеканалах. Показатель оказался немного выше уровня декабря 2024 г., когда прямой эфир собрал 63,6 млн зрителей. В 2023 г. новогоднее обращение Путина посмотрели 64,7 млн человек старше четырех лет.
В своем обращении Путин заявил, что россияне своими трудами, успехами и достижениями формируют новые страницы истории страны. Он подчеркнул значение единства и взаимной поддержки для будущего государства, его суверенитета и безопасности.
Президент также отметил, что Новый год остается праздником веры в лучшее и временем, когда люди стремятся проявлять внимание и заботу о тех, кто в этом нуждается. Отдельно глава государства обратился к участникам спецоперации, подчеркнув, что они взяли на себя ответственность защищать родную землю. Путин заявил, что Россия верит в своих бойцов и в победу.
Также глава государства пожелал жителям страны здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия, а также любви, которая вдохновляет.