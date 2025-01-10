Новогоднее обращение Путина на ТВ посмотрели более 63 млн человек

Показатель оказался немного ниже, чем в 2023 г., когда за аналогичной телетрансляцией в прямом эфире следили 64,7 млн человек старше четырех лет, или 47,5% населения страны. Но результат 2023 г. стал рекордным за последние пять лет. В 2022 г. ТВ-трансляцию новогоднего обращения президента в прямом эфире посмотрели 62,5 млн человек (рейтинг – 45,8%), в 2021 г. – 61,8 млн человек (рейтинг – 45,2%), а в 2020 г. – 61,9 млн человек (45,4%).