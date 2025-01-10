Новогоднее обращение Путина на ТВ посмотрели более 63 млн человек

Новогоднее обращение Путина на ТВ посмотрели более 63 млн человекПоказатель снизился к 2023 году из-за привыкания к «новой реальности» и сокращения телесмотрения
Телетрансляция новогоднего обращения президента Владимира Путина 31 декабря 2024 г. на 28 телеканалах собрала у экранов 63,6 млн россиян старше четырех лет, или 46,7% (рейтинг) населения страны в указанной аудитории. Такие данные предоставила по запросу «Ведомостей» исследовательская компания Mediascope. При расчетах, как уточнили в медиаизмерителе, учитывался домашний и дачный просмотр.
Показатель оказался немного ниже, чем в 2023 г., когда за аналогичной телетрансляцией в прямом эфире следили 64,7 млн человек старше четырех лет, или 47,5% населения страны. Но результат 2023 г. стал рекордным за последние пять лет. В 2022 г. ТВ-трансляцию новогоднего обращения президента в прямом эфире посмотрели 62,5 млн человек (рейтинг – 45,8%), в 2021 г. – 61,8 млн человек (рейтинг – 45,2%), а в 2020 г. – 61,9 млн человек (45,4%).
В 2024 г. телетрансляцию новогоднего поздравления Путина вели 28 телеканалов – на один больше, чем в 2023 г. (27). К показу обращения президента присоединился телеканал «Победа» (принадлежит «Триколору»). В 2022 г. трансляцию вели 27 каналов, в 2021 г. – 26, а в 2020 г. – 28.
В своем новогоднем обращении в 2024 г. Путин отметил, что Россия «смогла дать ответ на сложнейшие вызовы». Стремление внести вклад в защиту суверенитета, безопасности, интересов, свободного развития России, как заявил он, «стало делом чести» для граждан страны. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 2025 г. объявлен в России Годом защитника Отечества, также заявил президент.
Больше всего зрителей смотрело трансляцию на «Первом канале», указано в данных Mediascope: ее рейтинг составил там 14,4%, а доля (процент тех, кто смотрел трансляцию, от всей телеаудитории) – 30,8%. На втором месте – «Россия 1» (входит в ВГТРК): рейтинг обращения президента на этом канале достиг 12,4%, доля – 26,5%.
Третью позицию занял ТНТ (входит в «Газпром-медиа холдинг»; ГПМ) с рейтингом 4,4% и долей 9,5%. На четвертом и пятом местах оказались каналы НТВ (ГПМ; рейтинг – 3,9%, доля – 8,4%) и СТС (принадлежит «Национальной медиа группе»; рейтинг – 3,1%, доля – 6,7%).
За полные сутки 31 декабря 2024 г. лидером по телесмотрению, согласно данным Mediascope, оказался телеканал «Россия 1». Его рейтинг составил 5%, а доля – 21,3%. Вторым стал «Первый канал»: рейтинг – 3,4%, доля – 14,6%. Замыкает тройку лидеров ТНТ с рейтингом 2,1% и долей 8,9%. четвертое место занял СТС (рейтинг – 1,7%, доля – 7,4%), а пятое – НТВ (рейтинг – 1,6%, доля – 6,7%).
При этом в целом телесмотрение топ-10 каналов 31 декабря снижается в течение последних трех лет. Если в 2022 г. они накануне Нового года собирали у экранов 25 млн россиян старше четырех лет, то в 2023 г. – 24,5 млн, а в 2024 г. – 23,9 млн.
Незначительное снижение фиксируемой аудитории ТВ-трансляции новогоднего обращения находится в рамках общего снижения традиционного телесмотрения и колебаний российской демографии, считает директор Института современных медиа Кирилл Танаев.
Вероятно, результат 2024 г. обусловлен эффектом небольшого «скачка» интереса к новогоднему обращению годом ранее, говорит политолог Алексей Макаркин. В 2023 г. люди начали привыкать к «новой реальности» и хотели получить подтверждение тому, что ситуация в стране «нормализуется и успокаивается» после «тревог 2022 г.», продолжает он.