Музыку для нового «Гарри Поттера» напишет Ханс Циммер
Композитор Ханс Циммер и его компания Bleeding Fingers Music создадут саундтрек для сериала HBO по вселенной «Гарри Поттера». Об этом сообщает Variety.
Музыка должна сохранить связь с узнаваемой музыкальной традицией франшизы, но будет переосмыслена с учетом формата масштабного телесериала.
Циммер отметил, что осознает ответственность, которую берет на себя его команда. «Волшебство повсюду – часто совсем рядом, но, как и в мире Гарри Поттера, его нужно уметь увидеть», – сказал композитор.
Музыку к фильмам о Гарри Поттере писали Джон Уильямс («Философский камень», «Тайная комната», «Узник Азкабана»), Патрик Дойл («Кубок огня»), Николас Хупер («Орден Феникса», «Принц-полукровка») и Александр Деспла («Дары смерти»).
14 июля Warner Bros. Discovery сообщала, что HBO официально приступила к съемкам сериала по «Гарри Поттеру». Главные роли исполнят Доминик Маклафлин (Гарри), Аластер Стаут (Рон) и Арабелла Стэнтон (Гермиона). Съемки первого сезона должны продлиться до весны 2026 г., запуск второго сезона запланирован через несколько месяцев. Каждую из семи книг серии экранизируют в отдельном сезоне.
19 августа HBO представила актеров, которые сыграют детей Уизли. Близнецов Фреда и Джорджа воплотят Тристан и Габриэль Харланд, Перси Уизли сыграет Руари Спунер, Джинни Уизли – Грейси Кокрейн.