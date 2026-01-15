Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Медиа /

Музыку для нового «Гарри Поттера» напишет Ханс Циммер

Ведомости

Композитор Ханс Циммер и его компания Bleeding Fingers Music создадут саундтрек для сериала HBO по вселенной «Гарри Поттера». Об этом сообщает Variety.

Музыка должна сохранить связь с узнаваемой музыкальной традицией франшизы, но будет переосмыслена с учетом формата масштабного телесериала.

Циммер отметил, что осознает ответственность, которую берет на себя его команда. «Волшебство повсюду – часто совсем рядом, но, как и в мире Гарри Поттера, его нужно уметь увидеть», – сказал композитор.

Музыку к фильмам о Гарри Поттере писали Джон Уильямс («Философский камень», «Тайная комната», «Узник Азкабана»), Патрик Дойл («Кубок огня»), Николас Хупер («Орден Феникса», «Принц-полукровка») и Александр Деспла («Дары смерти»).

14 июля Warner Bros. Discovery сообщала, что HBO официально приступила к съемкам сериала по «Гарри Поттеру». Главные роли исполнят Доминик Маклафлин (Гарри), Аластер Стаут (Рон) и Арабелла Стэнтон (Гермиона). Съемки первого сезона должны продлиться до весны 2026 г., запуск второго сезона запланирован через несколько месяцев. Каждую из семи книг серии экранизируют в отдельном сезоне.

19 августа HBO представила актеров, которые сыграют детей Уизли. Близнецов Фреда и Джорджа воплотят Тристан и Габриэль Харланд, Перси Уизли сыграет Руари Спунер, Джинни Уизли – Грейси Кокрейн.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её